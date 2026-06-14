Efemérides del 14 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 14 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 14 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 14 de junio de 2026
- 1905 – en la ciudad de Santa Fe (Argentina), el río Paraná alcanza los 7,83 metros, e inunda la ciudad.
- 1928 – Nace Ernesto Che Guevara, médico, político y guerrillero revolucionario argentino-cubano.
- 1970 – Mariano Iúdica, conductor de televisión argentino.
- 1973 – Coti, cantante y compositor argentino.
- 1978 – Sadhvi Tridevi Maa, líder espiritual, compositora de mantras, escritora hinduista brasileña expatriada en Argentina.
- 1982 – Se termina la Guerra de las Malvinas con una rendición incondicional de las tropas argentinas ante las fuerzas británicas en Port Stanley.
- 1982 – en Puerto Argentino (Port Stanley), capital de las islas Malvinas ―en el marco de la guerra de las Malvinas―, las fuerzas argentinas se rinden condicionalmente a las fuerzas británicas e inició el desalojo de los argentinos de los archipiélagos australes.
- 1986 – Fallece Jorge Luis Borges, escritor argentino.
- 1991 – Diego Molina, futbolista argentino.
- 1999 – Iván Maggi, futbolista argentino.
El 14 de junio de 1777, el Congreso Continental de Estados Unidos adoptó la bandera nacional, estableciendo un diseño con trece franjas rojas y blancas y un cuadro azul con estrellas blancas, que representaban las trece colonias originales. Este evento marcó un hito importante en la historia del país y se celebra cada año como el Día de la Bandera en Estados Unidos.
En el mundo: 14 de junio de 2026
- 1158 – a orillas del río Isar, en Alemania, Enrique el León funda la villa de Múnich.
- 1216 – 113 km al suroeste de Londres ―en el marco de la primera guerra de los Barones― el príncipe Luis VIII de Francia toma la ciudad de Winchester, abandonada por Juan sin Tierra, y pronto conquista más de la mitad del reino.
- 1217 – en Autillo de Campos, Fernando III es proclamado rey de Castilla para después ser coronado oficialmente en Valladolid.
- 1276 – en Fuzhou (al sur de China), los supervivientes de la dinastía Song (exiliados debido al avance del Imperio mongol) coronan al joven príncipe Zhao Shi (Duanzong) como emperador de China.
- 1285 – en Chuong Duong (Vietnam) ―en el marco de la segunda invasión mongola de Vietnam― las fuerzas lideradas por el príncipe Trần Quang Khải (1241-1294) de la dinastía Trần destruyen la mayor parte de la flota naval invasora mongola en una batalla.
- 1287 – en el este de Mongolia y Manchuria, Kublai Khan derrota a las fuerzas de Nayan y otros príncipes tradicionalistas Borjigin.
- 1381 – en Inglaterra, Ricardo II se encuentra con los revolucionarios en Blackheath. La Torre de Londres es asaltada por los rebeldes, que entraron sin obtener resistencia.
- 1404 – el líder rebelde galés Owain Glyndŵr, habiéndose declarado «príncipe de Gales», se alía con los franceses contra el rey Enrique IV de Inglaterra.
- 1618 – en Ámsterdam (Países Bajos), Joris Veseler imprime el primer periódico de Holanda, Courante uyt Italien, Duytslandt, &c. (‘noticias actuales de Italia, Alemania, etc.’).
- 1645 – en el marco de la guerra civil inglesa, 15 000 soldados parlamentarios vencen en la batalla de Naseby a 12 000 miembros de las fuerzas monárquicas realistas.
- 1648 – en Boston (Estados Unidos), la ciudadana Margaret Jones es ahorcada por bruja, en la primera ejecución de este tipo en la ciudad.
- 1648 – en el condado de Hartford (Estados Unidos) se registra una gran tempestad que voltea casi todos los bosques de la zona pero no deja víctimas.
- 1658 – en Dunkerque ―en el marco de la guerra de los Ochenta Años (la guerra de Independencia de los Países Bajos contra España, entre 1568 y 1648)―, los ejércitos francés y británico dirigidos por Turenne vencen al ejército español en la batalla de las Dunas.
- 1690 – el rey Guillermo III de Inglaterra (Guillermo de Orange) desembarca en Irlanda para enfrentarse al ex rey Jaime II.
- 1699 – en la Royal Society de Londres, el mecánico británico Thomas Savery presenta la primera máquina de vapor.
- 1775 – en el marco de la guerra de Independencia de Estados Unidos, el Congreso Continental establece el Ejército Continental, lo que marca el nacimiento de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
- 1777 – en los Estados Unidos el Gobierno adopta como bandera la Stars and Stripes (‘barras y estrellas’).
- 1783 – el volcán Laki, en Islandia ―que había entrado en actividad seis días antes― experimenta su tercera y más violenta explosión. Se ha descrito como «una de las mayores catástrofes medioambientales en la Historia europea».
- 1789 – en el océano Pacífico, el capitán William Bligh y 18 marinos más, supervivientes del motín de la Bounty, llegan a Timor después de 6701 km (3618 millas náuticas) de trayecto.
- 1789 – en el condado de Bourbon (Kentucky) el reverendo Elijah Craig pone en venta un whisky de propia elaboración; se le llamaría bourbon.
- 1791 – en Francia, la Ley Le Chapelier prohíbe el derecho de huelga.
- 1800 – en la batalla de Marengo, Napoleón Bonaparte derrota al ejército austríaco.
- 1800 – 87 km al suroeste de Milán (península italiana), el ejército francés del primer cónsul Napoleón Bonaparte derrota a los austríacos en la batalla de Marengo y reconquista Italia.
- 1807 – en el reino de Polonia (actual provincia rusa de Kaliningrado) la Grande Armée de Napoleón Bonaparte vence al ejército ruso, acabando con la Cuarta Coalición, en la batalla de Friedland.
- 1808 – en Cádiz (España) ―en el marco de la Guerra de la Independencia Española―, la escuadra francesa del almirante Rosilý se rinde a las fuerzas navales del español Juan Ruiz de Apodaca.
- 1809 – los franceses, dentro de la Guerra de la Independencia, comienzan el sitio y bombardeo de la plaza de Gerona, que resistirá hasta el 10 de diciembre.
- 1821 – Badi VII, rey de la ciudad de Sennar (a orillas del río Nilo), cede su trono a Ismail Pachá, general del Imperio otomano, acabando con la existencia del reino de Sudán, de 300 años de antigüedad.
- 1822 – en Londres, Charles Babbage propone la máquina diferencial en un artículo ante la Royal Astronomical Society.
- 1823 – Guatemala se separa de México.
- 1826 – en Estambul (Turquía) sucede el «Incidente Afortunado»: Mahmud II, sultán del Imperio otomano, hace matar a 4000 jenízaros (guardias de corps).
- 1830 – 27 km al oeste de la ciudad de Argel desembarcan 34 000 soldados franceses. Comienza la colonización francesa de Argelia.
- 1839 – el pueblo de Henley-on-Thames, a orillas del río Támesis en Oxfordshire, organiza su primera regata, la regata Henley Royal.
- 1846 – en Sonoma (estado de California) comienza la Revuelta de la Bandera del Oso. Los colonos anglosajones inician una rebelión contra México y proclaman la República de California.
- 1855 – en Nicaragua desembarca el filibustero estadounidense William Walker, financiado por los esclavistas del sur de Estados Unidos en su afán por robar nuevos territorios.
- 1863 – en el valle de Shenandoah (Virginia) ―en el marco de la guerra civil estadounidense (1861-1865)― el ejército esclavista de Virginia del Norte vence a las fuerzas de la Unión en la segunda batalla de Winchester.
- 1863 – 161 km al noroeste de Nueva Orleans ―en el marco de la guerra civil estadounidense (1861-1865)― el ejército de la Unión realiza un segundo asalto contra las obras confederadas en el asedio de Port Hudson.
- 1864 – en España, Isabel II inaugura la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
- 1870 – en México, Julián Escalante y Moreno deja el cargo como gobernador del estado de Sonora.
- 1872 – en Canadá, el Gobierno legaliza los sindicatos.
- 1888 – los territorios de los Rajá Blancos se convierten en el protectorado británico de Sarawak.
- 1900 – en el océano Pacífico, Estados Unidos se anexa el archipiélago Hawái.
- 1900 – el Reichstag aprueba la Segunda Ley Naval que exige que se duplique el tamaño de la Armada Imperial Alemana, lo que resulta en una carrera armamentista naval entre el Reino Alemán y el Reino Unido.
- 1904 – 28 km de la costa del puerto chino de Lüshunkou (en ese momento, Port Arthur, en Manchuria) ―en el marco de la guerra ruso-japonesa (1904-1905)― comienza la batalla de Wafangou en la que al día siguiente el Segundo Ejército japonés vence al 1.º cuerpo del Ejército Siberiano bajo el general Georg von Stackelberg.
- 1905 – en Odesa (Imperio ruso) se subleva la tripulación del acorazado ruso Potemkin.
- 1905 – en la ciudad de Santa Fe (Argentina), el río Paraná alcanza los 7,83 metros, e inunda la ciudad.
- 1907 – en Noruega la Asociación Nacional para el Sufragio Femenino logra que las mujeres noruegas tengan derecho a votar en las elecciones parlamentarias.
- 1909 – en España se decreta la ley fundacional de la Caja Postal de Ahorros, aunque no comenzó a funcionar hasta siete años después.
- 1913 – en la hacienda de Bustillos, en el estado de Chihuahua (México) ―en el marco de la Revolución mexicana― las fuerzas revolucionarias comandadas por el general Pancho Villa derrotan a las tropas federales leales a Victoriano Huerta en la batalla de Bustillos.
- 1913 – en España se funda el equipo de fútbol Real Racing Club de Santander.
- 1914 – en el marco de la Primera Guerra Mundial, una escuadrilla de aviones alemanes bombardea Londres y causa más de 500 víctimas civiles.
- 1919 – sale el primer vuelo transatlántico realizado por John William Alcock y Arthur Whitten Brown, que llegará el 15 de junio de 1919.
- 1920 – por primera vez, una artista se hace oír en Europa por medio de la radio en un concierto de la cantante Nelia Melba, en Londres, transmitido a París.
- 1926 – Brasil deja la Sociedad de Naciones.
- 1931 – en el río Loira (Francia) se hunde una embarcación de recreo y perecen ahogadas varios centenares de personas.
- 1935 – culmina la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay.
- 1937 – Pensilvania se convierte en el primer (y único) estado de los Estados Unidos en celebrar oficialmente el Día de la Bandera como feriado estatal.
- 1937 – en Washington D. C., la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba la Ley del Impuesto sobre la Marihuana.
- 1938 – en los Estados Unidos, la revista Action Comics presenta a Superman.
- 1940 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), el ejército alemán entra en París.
- 1940 – ultimátum soviético a Lituania de 1940.
- 1940 – el Ejército franquista (de España) ocupa la ciudad internacional de Tánger con el fin de garantizar su neutralidad.
- 1940 – en Polonia, un grupo de 728 judíos polacos de Tarnów se convierten en los primeros reclusos del campo de concentración nazi de Auschwitz.
- 1941 – las fuerzas soviéticas deportan y matan a miles de estonios, lituanos y letones en las Deportaciones de Junio.
- 1942 – en Ámsterdam (Países Bajos), la niña judía Ana Frank comienza a escribir su diario. Será asesinada por los nazis dos años después.
- 1944 – en las afueras de Londres, un avión F/L JG Musgrave (del 605.º escuadrón de la RAF) es el primero en lograr interceptar una bomba V1 alemana.
- 1944 – en Francia ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945)―, después de varios intentos fallidos, el ejército británico abandona la Operación Perch, su plan para capturar la ciudad de Caen, ocupada por los alemanes.
- 1945 – en el norte de Luzón ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial― las tropas filipinas del Ejército de la Commonwealth de Filipinas liberan a los capturados en Ilocos Sur y comienzan la batalla del paso de Bessang.
- 1945 – los británicos celebran la reconquista de Birmania.
- 1949 – en Vietnam se proclama un Estado vietnamita bajo el Gobierno de BaoDai.
- 1949 – desde la base Holloman de la Fuerza Aérea en el estado de Nuevo México (Estados Unidos) despega un cohete V-2 con el mono rhesus Albert II (que se convierte así en el primer mamífero y el primer mono en el espacio). Llega hasta una altitud de 134 km. Muere al estrellarse contra el suelo por una falla en su paracaídas.
- 1950 – cerca del Aeropuerto Internacional de Baréin se estrella un Douglas DC-4 de Air France. Matan a 40 personas. Esto se produjo dos días después de que otro Douglas DC-4 de la misma empresa se estrellara en el mismo lugar.
- 1951 – la Oficina del Censo de Estados Unidos dedica UNIVAC I.
- 1953 – en el marco de la guerra de Corea, los comunistas inician una gran ofensiva.
- 1954 – el presidente de los Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, firma un proyecto de ley que coloca las palabras «bajo Dios» en el Juramento a la Bandera de los Estados Unidos.
- 1955 – Chile se convierte en signatario del Tratado de Derechos de Escritor de Buenos Aires.
- 1958 – en el cráter de la bomba atómica Castle Bravo, en el atolón Bikini (islas Marshall, en medio del océano Pacífico), Estados Unidos detona su bomba atómica Aspen, de 319 kilotones. Es la bomba n.º 137 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1958 – en el atolón Enewetak (354 km al oeste del atolón Bikini), Estados Unidos detona su bomba atómica Walnut, de 1450 kilotones.
- 1959 – en la República Dominicana se inician las expediciones de desembarco para luchar contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.
- 1959 – en Anaheim (estado de California) se abre al público Disneyland Monorail System, el primer sistema de monorraíl operativo diario en el hemisferio occidental.
- 1962 – en París (Francia) se establece la Organización Europea para la Investigación Espacial, que más tarde se convertirá en la Agencia Espacial Europea.
- 1966 – el Vaticano anuncia la abolición del Index librorum prohibitorum (‘índice de libros prohibidos’), lista de libros censurados, que fue instituido originalmente en 1557.
- 1967 – Estados Unidos lanza su sonda espacial Mariner 5 con destino a Venus.
- 1972 – en Nueva Delhi (India), el vuelo 471 de Japan Airlines se estrella al acercarse al Aeropuerto Internacional Palam (ahora Aeropuerto Internacional Indira Gandhi), matando a 82 de las 87 personas a bordo y 4 personas más en tierra.
- 1975 – la Unión Soviética lanza su sonda espacial Venera 10 con destino a Venus.
- 1982 – en Puerto Argentino (Port Stanley), capital de las islas Malvinas ―en el marco de la guerra de las Malvinas―, las fuerzas argentinas se rinden condicionalmente a las fuerzas británicas e inició el desalojo de los argentinos de los archipiélagos australes.
- 1985 – en Europa, milicianos chiíes libaneses se apoderan de un avión de la aerolínea TWA cuando volaba de Atenas a Roma con 147 pasajeros. El secuestro duró 16 días.
- 1985 – cinco países miembros de la Comunidad Económica Europea firman el Acuerdo de Schengen que establece una zona de libre circulación sin controles fronterizos.
- 1986 – en el parque de diversiones cubierto Fantasyland (conocido hoy como Galaxyland) dentro del centro comercial West Edmonton Mall en la ciudad de Edmonton (Alberta), Mindbender descarrila y mata a tres pasajeros.
- 1987 – en Italia se realizan elecciones generales anticipadas. La Democracia Cristiana obtiene 234 escaños, el PCI 177 y el Partido Socialista 94. Progreso significativo de los "verdes" (3 escaños).
- 1989 – la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando recibe como pintor al poeta gaditano Rafael Alberti, en un acto presidido por la reina, por deseo expreso del nuevo académico.
- 1993 – en Viena (Austria) se inaugura la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos.
- 1994 – el motín de la Copa Stanley de Vancouver de 1994 se produce después de que los New York Rangers derrotaran a los Vancouver Canucks para ganar la Copa Stanley, lo que causa una pérdida de 1,1 millones de dólares canadienses y provoca 200 arrestos y heridos.
- 1995 – en Budionovsk, terroristas chechenos toman rehenes en un hospital, con un saldo de 150 muertos y 400 heridos.
- 2002 – el asteroide 2002 MN pasa a 120 701 km de la Tierra (más de un tercio de la distancia entre la Tierra y la Luna).
- 2008 – en Zaragoza (España), se abre al público la Exposición Internacional, con el lema «Agua y desarrollo sostenible».
- 2014 – 31 km al sureste de la ciudad de Lugansk, las autoproclamadas fuerzas de la República Popular de Lugansk derriban un avión de transporte militar ucraniano Ilyushin Il-76. Mueren las 49 personas a bordo.
- 2016 – en Cumaná, capital del estado Sucre, Venezuela, se da el Cumanazo: saqueos y fuertes disturbios por la escasez de comida en el país, a propósito de la crisis económica que atraviesa.
- 2017 – en North Kensington (Londres), un incendio en un edificio de apartamentos de gran altura deja 72 personas muertas y otras 74 heridas.
- 2017 – el líder de la mayoría republicana de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Steve Scalise, del estado de Luisiana, y otras tres personas son heridos de bala mientras practicaban para el partido anual de béisbol del Congreso.
- 2018 – en Rusia comienza la Copa Mundial de Fútbol de 2018.
- 2022 – Costa Rica vence 1-0 a Nueva Zelanda y gana la Repesca Concacaf-OFC por la clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 2022.
- 2025 – Comienza la vigesimoprimera y la primera edición de un formato ampliado de 32 clubes de las 6 confederaciones continentales de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025.