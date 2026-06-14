Efemérides del 14 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 14 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 14 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 14 de junio de 2026

1905 – en la ciudad de Santa Fe (Argentina), el río Paraná alcanza los 7,83 metros, e inunda la ciudad.

– en la ciudad de Santa Fe (Argentina), el río Paraná alcanza los 7,83 metros, e inunda la ciudad. 1928 – Nace Ernesto Che Guevara, médico, político y guerrillero revolucionario argentino-cubano.

– Nace Ernesto Che Guevara, médico, político y guerrillero revolucionario argentino-cubano. 1970 – Mariano Iúdica, conductor de televisión argentino.

– Mariano Iúdica, conductor de televisión argentino. 1973 – Coti, cantante y compositor argentino.

– Coti, cantante y compositor argentino. 1978 – Sadhvi Tridevi Maa, líder espiritual, compositora de mantras, escritora hinduista brasileña expatriada en Argentina.

– Sadhvi Tridevi Maa, líder espiritual, compositora de mantras, escritora hinduista brasileña expatriada en Argentina. 1982 – Se termina la Guerra de las Malvinas con una rendición incondicional de las tropas argentinas ante las fuerzas británicas en Port Stanley.

– Se termina la Guerra de las Malvinas con una rendición incondicional de las tropas argentinas ante las fuerzas británicas en Port Stanley. 1982 – en Puerto Argentino (Port Stanley), capital de las islas Malvinas ―en el marco de la guerra de las Malvinas―, las fuerzas argentinas se rinden condicionalmente a las fuerzas británicas e inició el desalojo de los argentinos de los archipiélagos australes.

– en Puerto Argentino (Port Stanley), capital de las islas Malvinas ―en el marco de la guerra de las Malvinas―, las fuerzas argentinas se rinden condicionalmente a las fuerzas británicas e inició el desalojo de los argentinos de los archipiélagos australes. 1986 – Fallece Jorge Luis Borges, escritor argentino.

– Fallece Jorge Luis Borges, escritor argentino. 1991 – Diego Molina, futbolista argentino.

– Diego Molina, futbolista argentino. 1999 – Iván Maggi, futbolista argentino.

💡 ¿Sabías que...? El 14 de junio de 1777, el Congreso Continental de Estados Unidos adoptó la bandera nacional, estableciendo un diseño con trece franjas rojas y blancas y un cuadro azul con estrellas blancas, que representaban las trece colonias originales. Este evento marcó un hito importante en la historia del país y se celebra cada año como el Día de la Bandera en Estados Unidos.

En el mundo: 14 de junio de 2026