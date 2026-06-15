Efemérides del 15 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 15 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 15 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 15 de junio de 2026
- 1918 – en la ciudad de Córdoba (Argentina), se inicia el movimiento de la reforma universitaria.
- 1946 – Evangelina Salazar, actriz argentina.
- 1962 – Luis Otero, periodista argentino.
- 1971 – Gloria Carrá, actriz argentina.
- 1972 – Claudio Marini, futbolista argentino.
- 1972 – Luis Alberto Carranza, futbolista argentino.
- 1981 – Virginia da Cunha, cantante argentina.
- 1982 – Júlio César Coelho Moraes Júnior, futbolista brasileño.
- 1991 – Braian Romero, futbolista argentino.
- 2013 – en Argentina, desciende por primera vez en la historia el Club Atlético Independiente a la Primera B Nacional.
El 15 de junio de 1215, el rey Juan de Inglaterra firmó la Carta Magna en Runnymede, un documento fundamental que limitaba el poder del monarca y sentaba las bases para el desarrollo de las democracias modernas. Este evento es considerado un hito en la historia de los derechos humanos y la gobernanza. La Carta Magna estableció principios que aún son relevantes en la actualidad.
En el mundo: 15 de junio de 2026
- -763 – en Oriente Próximo se registra un eclipse solar usado actualmente para establecer la cronología del Antiguo Oriente Próximo. «En aquel día ―dice el Señor Soberano― haré que el Sol se ponga al mediodía y que en pleno día se oscurezca la Tierra» (Libro de Amós, 8.9).
- 1215 – en Inglaterra, Juan Sin Tierra firma la Carta Magna.
- 1219 – cerca de la futura Tallin (Reval), se libra la Batalla de Lyndanisse. El rey Valdemar II de Dinamarca —en su campaña de expansión contra los estonios («paganos» y «herejes»)— afirma que desde el cielo le ha caído un gallardete de tisú rojo con una cruz blanca: la Danebrog, la bandera nacional de Dinamarca.
- 1300 – en España se funda la villa de Bilbao.
- 1389 – en las inmediaciones de Kosovo Polje, las fuerzas serbias y otomanas libran la Batalla de Kosovo, con victoria decisiva del emergente Imperio otomano.
- 1492 – en España, los Reyes Católicos aprueban la capitulación para enajenar los bienes que habían cedido a Boabdil y los que antes poseía, en la suma de 80.000 ducados.
- 1667 – en Francia, el médico Jean-Baptiste Denys realiza la primera transfusión de sangre en un ser humano.
- 1752 – el científico estadounidense Benjamin Franklin demuestra que el rayo es electricidad.
- 1808 – durante la guerra de la Independencia española, comienza el primer sitio de Zaragoza.
- 1813 – en la aldea de Trujillo, Venezuela, Simón Bolívar firma el Decreto de Guerra a Muerte.
- 1826 – en Estambul (Turquía) sucede el «Incidente Afortunado»: Mahmud II, sultán del Imperio otomano, hace matar a 4000 jenízaros (guardias de corps).
- 1836 – en Estados Unidos, Arkansas se convierte en nuevo estado.
- 1867 – en Yucatán (México), el general Manuel Cepeda Peraza recupera para los republicanos juaristas la ciudad de Mérida, Yucatán, que había sido ocupada por los imperialistas durante la intervención francesa en México.
- 1896 – terremoto en Sanriku, frente a las costas de la prefectura de Iwate, de magnitud 8,5 en la escala sismológica de Richter, resultando en dos tsunamis que destruyeron alrededor de 9000 casas y causaron más de 22 000 muertes.
- 1898 – en Francia se celebra la primera edición del Salón del Automóvil de París, uno de los más importantes del mundo.
- 1909 – representantes del Imperio británico, Australia y Sudáfrica se encuentran en el estadio Lord's Cricket Ground y forman la Imperial Cricket Conference.
- 1918 – en la ciudad de Córdoba (Argentina), se inicia el movimiento de la reforma universitaria.
- 1918 – en Italia, en el marco de la Primera Guerra Mundial, se inicia la Batalla del Piave.
- 1919 – John William Alcock y Arthur Whitten Brown finalizan el primer vuelo transatlántico.
- 1924 – los nativos americanos son reconocidos como ciudadanos estadounidenses.
- 1948 – en Colombia se crea el departamento del Chocó, con capital en Quibdó.
- 1948 – Filipinas, en la provincia de Misamis Oriental se crea el municipio de El Salvador.
- 1954 – en Basilea (Suiza) se procede al acto de fundación de la UEFA (Unión des Associations Européennes de Football).
- 1960 – la agrupación musical cubana Sonora Matancera viaja rumbo a la Ciudad de México.
- 1977 – en España, tras la muerte del dictador Francisco Franco, tienen lugar las primeras elecciones democráticas.
- 1982 – durante la celebración de la Copa Mundial de Fútbol tiene lugar la derrota más grande de la historia de estos juegos hasta la fecha: El Salvador pierde ante Hungría por 1 a 10.
- 1985 – Se funda en Japón el estudio de animación conocido como Studio Ghibli.
- 1991 – en Birmingham (Reino Unido), el COI elige a Nagano como sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1998.
- 1994 – Israel y la Santa Sede establecen relaciones diplomáticas completas.
- 1996 – en Mánchester (Reino Unido) se detona una bomba del IRA, dañando el centro de la ciudad e hiriendo a más de 100 personas.
- 1999 – un fuerte terremoto sacude México a las 15:41 hora local (principalmente los estados de Puebla, Veracruz, Distrito Federal, Tlaxcala y Guerrero) con una magnitud de 6,7, dejando severos daños en Puebla, entre ellos en las iglesias de San Andrés Cholula y el templo de la Virgen de los Remedios.
- 2009 – el gobierno chileno anuncia una inversión de 20 000 millones de pesos para modernizar el Estadio Nacional de Chile.
- 2012 – en Estados Unidos sale al aire la caricatura Gravity Falls dirigida por Alex Hirsch.
- 2013 – en Argentina, desciende por primera vez en la historia el Club Atlético Independiente a la Primera B Nacional.
- 2013 – en Brasil comienza la Copa FIFA Confederaciones de Fútbol Brasil 2013.
- 2014 – en Irak, el ejército bombardea los alrededores de la localidad de Tikrit (provincia de Salah ad Din), las provincias de Diyala y Nínive ante el avance de Estado Islámico de Irak y el Levante; que son controladas por este grupo terrorista, provocando en total bajas de 279 miembros mientras que el grupo afirmó haber ejecutado 1700 milicianos capturados de las fuerzas de seguridad.
- 2014 – el candidato presidente Juan Manuel Santos vence a Óscar Iván Zuluaga en las elecciones presidenciales de Colombia en el marco de las negociaciones de paz con las FARC.
- 2018 – es publicado el álbum Liberation de Christina Aguilera.
- 2022 – Microsoft cierra los servidores de Internet Explorer.
- 2024 – ANJA: Se funda ANJA en Chihuahua, México. Dando origen a una nueva metodología de crear equipos de trabajo.
- 2024 – El Club Atlético Bucaramanga quedaría campeón de la categoría primera A por primera vez en su historia al ganar la tanda de penaltis 6-5 a Independiente Santa Fe en Bogotá
- 2025 – Comienza la Copa Mundial de Clubes de la FIFA de 2025, en Estados Unidos.