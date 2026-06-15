Efemérides del 15 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Cada 15 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 15 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 15 de junio de 2026

1918 – en la ciudad de Córdoba (Argentina), se inicia el movimiento de la reforma universitaria.

– en la ciudad de Córdoba (Argentina), se inicia el movimiento de la reforma universitaria. 1946 – Evangelina Salazar, actriz argentina.

– Evangelina Salazar, actriz argentina. 1962 – Luis Otero, periodista argentino.

– Luis Otero, periodista argentino. 1971 – Gloria Carrá, actriz argentina.

– Gloria Carrá, actriz argentina. 1972 – Claudio Marini, futbolista argentino.

– Claudio Marini, futbolista argentino. 1972 – Luis Alberto Carranza, futbolista argentino.

– Luis Alberto Carranza, futbolista argentino. 1981 – Virginia da Cunha, cantante argentina.

– Virginia da Cunha, cantante argentina. 1982 – Júlio César Coelho Moraes Júnior, futbolista brasileño.

– Júlio César Coelho Moraes Júnior, futbolista brasileño. 1991 – Braian Romero, futbolista argentino.

– Braian Romero, futbolista argentino. 2013 – en Argentina, desciende por primera vez en la historia el Club Atlético Independiente a la Primera B Nacional.

💡 ¿Sabías que...? El 15 de junio de 1215, el rey Juan de Inglaterra firmó la Carta Magna en Runnymede, un documento fundamental que limitaba el poder del monarca y sentaba las bases para el desarrollo de las democracias modernas. Este evento es considerado un hito en la historia de los derechos humanos y la gobernanza. La Carta Magna estableció principios que aún son relevantes en la actualidad.

En el mundo: 15 de junio de 2026