Gimnasia se prepara para volver a la acción en la Liga Argentina este mes
Gimnasia se prepara para su primer partido de 2026 en la Liga Argentina de Básquet, enfrentando a Lanús el domingo a las 20:30, buscando mantener su lugar entre los cuatro primeros.

Hace 21 h
Gimnasia se prepara para reanudar la Liga Argentina de Básquet tras un exitoso 2025, donde terminó en el segundo lugar de la Conferencia Sur. El equipo, dirigido por Fabián Renda, enfrentará a Lanús el próximo domingo a las 20:30 en el gimnasio Antonio Rotili.

El entrenador expresó su entusiasmo por el encuentro, destacando que el cruce con Lanús será complicado, ya que cuenta con un sólido plantel. Sin embargo, Renda confía en las capacidades de su equipo, que busca mantener su posición entre los primeros para asegurar la clasificación a los playoffs.

Entre las novedades, se encuentra la vuelta de Franco Barroso, quien había estado fuera de juego por una lesión en la mano. Su regreso es considerado clave para el desempeño del equipo en esta nueva temporada.

TL;DR

