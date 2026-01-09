Gimnasia se prepara para volver a la acción en la Liga Argentina este mes

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Gimnasia se prepara para reanudar la Liga Argentina de Básquet tras un exitoso 2025, donde terminó en el segundo lugar de la Conferencia Sur. El equipo, dirigido por Fabián Renda, enfrentará a Lanús el próximo domingo a las 20:30 en el gimnasio Antonio Rotili.

El entrenador expresó su entusiasmo por el encuentro, destacando que el cruce con Lanús será complicado, ya que cuenta con un sólido plantel. Sin embargo, Renda confía en las capacidades de su equipo, que busca mantener su posición entre los primeros para asegurar la clasificación a los playoffs.

Entre las novedades, se encuentra la vuelta de Franco Barroso, quien había estado fuera de juego por una lesión en la mano. Su regreso es considerado clave para el desempeño del equipo en esta nueva temporada.