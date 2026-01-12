Jazmín Ortenzi lista para el desafío en la Qualy del Abierto de Australia

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La tenista Jazmín Ortenzi se encuentra lista para la fase de clasificación del Australian Open 2026, que comenzará este lunes en Melbourne. La expectativa es alta, ya que Ortenzi buscará un lugar en el cuadro principal del primer torneo de Grand Slam de la temporada.

En el sorteo de la qualy, se confirmaron la participación de 10 jugadores argentinos, distribuidos en seis en el cuadro masculino y cuatro en el femenino. Jazmín enfrentará a Alice Rame, una rival francesa que ocupa el puesto 191 en el Ranking Mundial Femenino. A pesar de que Rame tiene un ranking inferior, se prevé un encuentro difícil.

Para alcanzar el cuadro principal, que dará inicio el 17 de enero, cada tenista deberá superar tres partidos en la fase previa. Además de Ortenzi, competirán Lourdes Carlé, Julia Rivera y Luisina Giovanni, quienes también buscarán avanzar en esta importante competencia internacional.