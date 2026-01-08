La Copa Argentina 2026 se prepara para su inicio: fechas y sedes confirmadas

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Copa Argentina 2026 ha anunciado su calendario para los 32avos de final, que se llevarán a cabo entre el 18 de enero y el 8 de abril. Este torneo reunirá a clubes de la Liga Profesional, el Ascenso y equipos del interior del país. La competición comenzará con un partido entre Independiente Rivadavia y Estudiantes de Buenos Aires el 18 de enero, seguido por el encuentro entre Lanús y Sarmiento de La Banda.

Durante las primeras semanas, se espera una alta concentración de partidos, especialmente los martes, miércoles y jueves. El mes de febrero será particularmente intenso, con la participación de equipos destacados como River y Boca. En marzo, será el turno de clubes como San Lorenzo, Racing e Independiente, que ya tienen fechas asignadas para sus debuts.

El cierre de los 32avos se programará para principios de abril, con encuentros importantes que incluirán a Gimnasia y Esgrima La Plata, Vélez y Defensa y Justicia. Con esta organización, la Copa Argentina reafirma su importancia como una competencia federal dentro del fútbol argentino.