La Copa Argentina 2026 se prepara para su inicio: fechas y sedes confirmadas
La Copa Argentina 2026 se prepara para su inicio: fechas y sedes confirmadas

La Copa Argentina 2026 comenzará el 18 de enero con partidos que se extenderán hasta el 8 de abril. La competencia incluirá a clubes de diversas ligas y promete una intensa agenda de encuentros.

La Copa Argentina 2026 ha anunciado su calendario para los 32avos de final, que se llevarán a cabo entre el 18 de enero y el 8 de abril. Este torneo reunirá a clubes de la Liga Profesional, el Ascenso y equipos del interior del país. La competición comenzará con un partido entre Independiente Rivadavia y Estudiantes de Buenos Aires el 18 de enero, seguido por el encuentro entre Lanús y Sarmiento de La Banda.

Durante las primeras semanas, se espera una alta concentración de partidos, especialmente los martes, miércoles y jueves. El mes de febrero será particularmente intenso, con la participación de equipos destacados como River y Boca. En marzo, será el turno de clubes como San Lorenzo, Racing e Independiente, que ya tienen fechas asignadas para sus debuts.

El cierre de los 32avos se programará para principios de abril, con encuentros importantes que incluirán a Gimnasia y Esgrima La Plata, Vélez y Defensa y Justicia. Con esta organización, la Copa Argentina reafirma su importancia como una competencia federal dentro del fútbol argentino.

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina.

