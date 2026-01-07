La Copa Argentina se acerca: Boca y River se preparan para sus primeros encuentros

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La planificación para el fútbol argentino de 2026 avanza con la revelación de las fechas de la primera ronda de la Copa Argentina. Este anuncio es crucial para los clubes en su organización deportiva y logística, en el marco de la pretemporada actual.

La AFA ha confirmado ya las primeras 12 fechas del Torneo Apertura, lo que permite a los equipos comenzar a delinear sus estrategias de cara a la competencia. Este calendario se convierte en un elemento fundamental para la preparación de los clubes en la provincia de La Rioja y en todo el país.