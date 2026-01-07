Jueves, 8 de Enero 2026
La Copa Argentina se acerca: Boca y River se preparan para sus primeros encuentros
La AFA publicó las fechas de la primera ronda de la Copa Argentina, vital para la logística de los clubes. ¡Conoce cómo afectará a La Rioja!

La planificación para el fútbol argentino de 2026 avanza con la revelación de las fechas de la primera ronda de la Copa Argentina. Este anuncio es crucial para los clubes en su organización deportiva y logística, en el marco de la pretemporada actual.

La AFA ha confirmado ya las primeras 12 fechas del Torneo Apertura, lo que permite a los equipos comenzar a delinear sus estrategias de cara a la competencia. Este calendario se convierte en un elemento fundamental para la preparación de los clubes en la provincia de La Rioja y en todo el país.

Etiquetas: la rioja independiente riojano torneo apertura copa argentina deportes fútbol
Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

