La Rioja celebra la victoria del equipo de canicas: triunfo sobre México en el Mundial

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La selección argentina de fútbol de canicas dejó una huella significativa en el Mundial de Canicas Fubeca 2026, donde logró avanzar hasta las semifinales tras vencer a México en los octavos de final. En un encuentro reñido dentro de la categoría 2 ascensores y 7 embudos, el equipo argentino mostró destreza y determinación, lo que sorprendió a muchos aficionados.

Luego de superar a México, Argentina continuó su trayectoria en el torneo al derrotar a Colombia, lo que le permitió acceder a las instancias finales. Sin embargo, el camino se detuvo ante Brasil, que, gracias a su experiencia, logró eliminar a la Albiceleste, dejando a Argentina sin la posibilidad de disputar la final.

A pesar de la eliminación, la participación de Argentina fue valorada de manera positiva, destacándose en una de las categorías más desafiantes del campeonato. Este evento reafirma la rivalidad histórica entre Argentina y México, que, incluso en el ámbito de las canicas, sigue vigente y no muestra signos de cesar.

El Mundial Fubeca 2026 tuvo como grandes ganadores a España y Brasil, reafirmando su dominio en este singular deporte, mientras que Argentina consolidó su posición competitiva en el escenario internacional.