La Rioja se prepara para recibir a los mejores tenistas en la Copa Davis este mes

La Selección argentina de tenis se alista para su debut en la Copa Davis enfrentando a Corea del Sur el 7 y 8 de febrero en el Gijang Gymnasium de Busan. El capitán Javier Frana ha anunciado los cinco jugadores convocados para la serie, la cual se llevará a cabo antes del Argentina Open.

Entre los convocados se destacan cuatro debutantes: Thiago Tirante, Marco Trungelliti, Federico Gómez y Guido Andreozzi, junto al experimentado Andrés Molteni. Para los partidos individuales, Frana ha elegido a Tirante, Trungelliti y Gómez, quienes no están actualmente en el top 100 del ranking ATP. En la modalidad de dobles, Molteni y Andreozzi serán los representantes.

Las ausencias notables incluyen a Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Horacio Zeballos, siendo Cerúndolo el único confirmado para el Argentina Open.