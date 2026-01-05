Martes, 6 de Enero 2026
La Rioja se prepara para recibir a los mejores tenistas en la Copa Davis este mes
Deportes

La Rioja se prepara para recibir a los mejores tenistas en la Copa Davis este mes

Argentina presentará un equipo con cuatro debutantes en la Copa Davis, enfrentando a Corea del Sur el 7 y 8 de febrero en Busan. ¿Podrán destacarse sin jugadores clave?

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 19 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La Selección argentina de tenis se alista para su debut en la Copa Davis enfrentando a Corea del Sur el 7 y 8 de febrero en el Gijang Gymnasium de Busan. El capitán Javier Frana ha anunciado los cinco jugadores convocados para la serie, la cual se llevará a cabo antes del Argentina Open.

Entre los convocados se destacan cuatro debutantes: Thiago Tirante, Marco Trungelliti, Federico Gómez y Guido Andreozzi, junto al experimentado Andrés Molteni. Para los partidos individuales, Frana ha elegido a Tirante, Trungelliti y Gómez, quienes no están actualmente en el top 100 del ranking ATP. En la modalidad de dobles, Molteni y Andreozzi serán los representantes.

Las ausencias notables incluyen a Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Horacio Zeballos, siendo Cerúndolo el único confirmado para el Argentina Open.

Etiquetas: la rioja copa davis selección argentina de tenis deportes javier frana corea del sur
¿Quieres leer la nota completa? Accede al artículo original con todos los detalles.
Leer Artículo Original
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

103 articles →

Artículos relacionados

Argentina avanza a cuartos de final en la United Cup, un hito deportivo histórico

Argentina se acerca a la clasificación en la United Cup tras apoyo de Grecia

La Rioja se prepara para un histórico duelo de Copa Davis contra Corea del Sur

Argentina celebra otra victoria en el Rally Dakar: La Rioja brilla en la Etapa 2

Argentina espera el desenlace de la United Cup tras la victoria de Estados Unidos sobre España

Leyendas del fútbol argentino y uruguayo se enfrentan en La Rioja este fin de semana

De ídolo a villano: el recorrido inesperado del bicampeón de América en otro deporte

La Rioja se destacó en la United Cup a pesar de la derrota ante Estados Unidos

La Rioja celebra el triunfo de Argentina contra España sin contratiempos en el evento deportivo
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar