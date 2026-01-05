Martes, 6 de Enero 2026
La Rioja se prepara para un histórico duelo de Copa Davis contra Corea del Sur
La Rioja se prepara para un histórico duelo de Copa Davis contra Corea del Sur

La Selección Argentina de tenis debutará con cuatro jugadores en la Davis ante Corea del Sur el 7 y 8 de febrero. La logística del viaje será un gran desafío para el equipo.

La Selección Argentina de tenis, dirigida por Javier Frana, ha sido convocada para enfrentar a Corea del Sur en la primera ronda de la Copa Davis, que se disputará el 7 y 8 de febrero en el Gijang Stadium de Busan. Este encuentro es significativo ya que Argentina competirá con un equipo que incluye a cuatro tenistas que debutarán en este torneo internacional.

La lista de convocados incluye a Thiago Tirante (103°), Marco Trungelliti (130°) y Federico Gómez (190°) en la categoría de singles, mientras que la dupla de dobles estará compuesta por Andrés Molteni (26° en dobles) y Guido Andreozzi (32° en dobles). Frana ha expresado su descontento por la coincidencia de fechas con el ATP 250 de Buenos Aires, lo que ha limitado la selección de jugadores.

A pesar de los intentos de adelantar la serie, el anfitrión no aceptó cambios en el calendario. Además, la delegación argentina enfrentará un viaje de aproximadamente 40 horas para llegar a Corea del Sur, lo que complicará aún más su preparación para este importante evento del tenis mundial.

