La Rioja se prepara para un histórico duelo de Copa Davis contra Corea del Sur

La Selección Argentina de tenis, dirigida por Javier Frana, ha sido convocada para enfrentar a Corea del Sur en la primera ronda de la Copa Davis, que se disputará el 7 y 8 de febrero en el Gijang Stadium de Busan. Este encuentro es significativo ya que Argentina competirá con un equipo que incluye a cuatro tenistas que debutarán en este torneo internacional.

La lista de convocados incluye a Thiago Tirante (103°), Marco Trungelliti (130°) y Federico Gómez (190°) en la categoría de singles, mientras que la dupla de dobles estará compuesta por Andrés Molteni (26° en dobles) y Guido Andreozzi (32° en dobles). Frana ha expresado su descontento por la coincidencia de fechas con el ATP 250 de Buenos Aires, lo que ha limitado la selección de jugadores.

A pesar de los intentos de adelantar la serie, el anfitrión no aceptó cambios en el calendario. Además, la delegación argentina enfrentará un viaje de aproximadamente 40 horas para llegar a Corea del Sur, lo que complicará aún más su preparación para este importante evento del tenis mundial.