Leyendas del fútbol argentino y uruguayo se enfrentan en La Rioja este fin de semana

El próximo 9 de enero, la Playa Deportiva de la Parada 9 de la Playa Mansa en Punta del Este será el escenario de un esperado partido de leyendas entre Uruguay y Argentina. Este evento, organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), comenzará a las 19 horas y contará con acceso libre para el público.

El evento busca acercar a exfutbolistas y aficionados, fortaleciendo así la relación histórica entre ambas selecciones. Entre las figuras uruguayas que participarán se encuentran Diego Forlán y Diego Godín, mientras que del lado argentino estarán presentes Sergio Goycochea y Ezequiel Lavezzi.

La jornada iniciará el día anterior, el 8 de enero, con una conferencia de prensa en Enjoy Punta del Este a las 19.30, donde estarán presentes las leyendas y autoridades de la AUF. Además del partido, se ofrecerán actividades de meet & greet para los fanáticos, y el encuentro será transmitido por AUFTV y DIRECTV.