River Plate busca nuevos entrenadores: Solari, Crespo y Aimar entre los candidatos

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El próximo jueves, Marcelo Gallardo dirigirá su último partido como entrenador de River Plate ante Banfield. Con esta despedida, la dirigencia del club ya se encuentra en la búsqueda de su sucesor, considerando varios nombres que tienen un fuerte vínculo con la institución.

Entre los candidatos más destacados se encuentra Santiago Solari, quien ha tenido una trayectoria notable como entrenador, comenzando en las juveniles del Real Madrid y logrando el Mundial de Clubes 2018 con el primer equipo. Otro nombre que genera consenso es Hernán Crespo, conocido por su éxito en el Halcón, donde conquistó la Copa Sudamericana 2020 y ha acumulado experiencia en diferentes equipos.

Asimismo, suena el nombre de Pablo Aimar, actual miembro del cuerpo técnico de la Selección Argentina, quien aporta un perfil formativo que podría ser atractivo para la dirigencia. Por último, Eduardo Coudet, conocido como “Chacho”, ha demostrado su capacidad para formar equipos ofensivos, lo que podría alinearse con la tradición del club.

La elección del nuevo director técnico es crucial para asegurar la continuidad del estilo de juego y la esencia riverplatense en un momento de transición. La afición confía en que la dirigencia tome decisiones acertadas para alcanzar nuevos éxitos.