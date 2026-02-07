River Plate se prepara para un duelo clave ante Tigre en el Monumental por el Apertura

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Este sábado, a partir de las 20.00, se llevará a cabo un emocionante encuentro entre River Plate y Tigre en el Estadio Monumental, correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026. Ambos equipos, que cuentan con siete puntos, buscan una victoria que les permita ascender temporalmente a la cima de la Zona B.

River Plate, tras un empate sin goles ante Rosario Central, se ubica en el tercer puesto de su zona. El entrenador Marcelo Gallardo planea realizar dos cambios en su alineación: Matías Viña regresará al lateral izquierdo y Lautaro Rivero ocupará su puesto como segundo marcador central. En la delantera, Maximiliano Salas reemplazará a Sebastián Driussi, quien sigue en proceso de recuperación.

Tigre, por su parte, llega después de conseguir victorias frente a Estudiantes de Río Cuarto y Racing, además de un empate contra Belgrano. El equipo de Diego Davobe mantiene un buen historial en sus visitas al Monumental, con dos triunfos en sus últimos tres encuentros. Este partido también marcará el regreso de Gonzalo "Pity" Martínez, quien será homenajeado por los dirigentes del club.