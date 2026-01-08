Sábado, 10 de Enero 2026
Una destacada atleta argentina se posiciona entre las élites del deporte global
Gisella Bonomi, capitana de las Kamikazes, compite por el premio Atleta del Año 2025. Su destacada actuación en los World Games de Chengdu la posiciona como favorita. La votación comienza el 12 de enero.

Gisella Bonomi, capitana de las Kamikazes y parte de la Selección Argentina de Beach Handball, ha sido nominada para el premio Atleta del Año 2025 por The World Games. La votación, que comenzará el 12 de enero en el sitio oficial de la IHF, requiere el apoyo del público argentino para que Bonomi obtenga este reconocimiento.

La nominación llega tras la destacada actuación de la selección en los World Games de Chengdu, China, donde lograron un primer puesto histórico al vencer a Alemania en la final. Durante este torneo, Bonomi se destacó como la máxima goleadora y recibió el premio a la mejor pivote.

A lo largo de su carrera, la jugadora ha cosechado numerosos logros, incluyendo la medalla de bronce en el Mundial de Mauricio 2017 y el oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 en Buenos Aires. Además, fue elegida abanderada de la delegación argentina en los IV Juegos Suramericanos de Playa en Rosario.

