Verano a puro deporte: Santa Fe se prepara para los Juegos Suramericanos 2026
La Playa Olímpica 2026 se llevará a cabo del 7 de enero al 1 de febrero en varias ciudades costeras, con más de 20 deportes y acceso libre al público. La inauguración será el 8 de enero en Mar del Plata, destacando el espíritu olímpico y actividades recreativas para toda la comunidad.

La Playa Olímpica 2026 se llevará a cabo del 7 de enero al 1 de febrero en varias ciudades argentinas, incluyendo Mar del Plata, Villa Gesell y Rosario. Este evento, que se desarrollará de miércoles a domingos, busca ser una plataforma de difusión para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El Balneario Horizonte en Mar del Plata será el centro principal de las actividades, que incluirán más de 20 deportes como atletismo, surf y rugby playa, entre otros. Además, se ofrecerán clínicas deportivas y actividades recreativas para toda la comunidad, enfatizando la educación y la concientización ambiental.

La inauguración oficial está programada para el 8 de enero a las 18 horas, donde se espera la presencia de autoridades y atletas destacados. La cobertura del evento se podrá seguir por DeporTV y las plataformas digitales del Comité Olímpico Argentino.

