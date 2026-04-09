Avenida Rivadavia se queda sin hamburguesería: Smoked cierra sus puertas por crisis económica

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El empresario gastronómico Juan Ignacio Schernetzky ha confirmado el cierre definitivo de la hamburguesería Smoked, ubicada en la Avenida Rivadavia. Esta decisión marca el final de un ciclo para un local que había sido un referente en la zona.

El propietario explicó que la difícil situación económica del rubro, caracterizada por el aumento de costos operativos y la caída del consumo, ha hecho insostenible la continuidad del negocio. Schernetzky expresó su pesar por la necesidad de tomar esta determinación, tras haber luchado por mantener abierta la empresa.

El cierre de Smoked refleja los desafíos que enfrentan muchos negocios locales, donde el contexto económico adverso y cambios en los hábitos de consumo han llevado a una reestructuración de estrategias. Además, la gastronomía ha sido un pilar importante de la economía local, y esta pérdida representa un impacto significativo para empleados, proveedores y la comunidad que disfrutaba de su oferta.

La situación enfatiza la necesidad de políticas públicas que respalden al sector, garantizando la sostenibilidad de los emprendimientos gastronómicos que son esenciales para el tejido social y económico. La ausencia de Smoked podría influir en la dinámica del barrio y en el desarrollo del turismo gastronómico en la región.