La Rioja potencia la industria automotriz en Córdoba a través de energía solar innovadora

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El nuevo parque solar en el Polo Industrial Córdoba, inaugurado por Stellantis Argentina y 360Energy, cuenta con una capacidad de 8 MWp y es parte de un plan de inversión conjunta de 100 millones de dólares que comenzará en 2024. Este proyecto ya está en funcionamiento, generando aproximadamente 16,7 GWh al año, lo que refuerza la estrategia de la automotriz hacia el uso de energías renovables.

La energía que produce este parque no opera de manera aislada, ya que se complementa con la energía proveniente de parques solares en La Rioja. Estos desarrollos permiten abastecer la demanda del complejo industrial en Córdoba, inyectando energía al sistema eléctrico bajo contratos del mercado a término.

Este modelo de generación distribuida y provisión a distancia posiciona a La Rioja como un actor clave en la cadena energética, apoyando la industria automotriz y otros sectores productivos en Córdoba. La integración de la energía generada en La Rioja contribuye a reducir la huella ambiental y mejora la eficiencia energética en uno de los principales centros productivos del país.