Crisis en la infraestructura vial: el 36% de rutas nacionales en mal estado según Vialidad

La situación de las rutas nacionales en Argentina es crítica, con un 30 por ciento en mal estado y un 36 por ciento en condiciones regulares en La Rioja, según Emiliana McNamara, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Vialidad Nacional. La Ruta Nacional 33, conocida como "la ruleta rusa", y la Ruta 151 hacia Vaca Muerta son ejemplos de la falta de mantenimiento que afecta la seguridad vial.

McNamara también alertó sobre el impacto que esta problemática tiene en la producción y el turismo, además de los pasos fronterizos. Con el inminente aumento del combustible, que repercute en los impuestos para el mantenimiento de las rutas, la situación se vuelve más preocupante. La falta de inversión ha generado pérdidas económicas, despidos y un deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores, que llevan un año y medio con salarios congelados.

El reclamo por la urgente mejora de las rutas no solo busca garantizar la movilidad, sino también fomentar el desarrollo económico de diversas regiones. La comunidad espera que el gobierno nacional responda a sus demandas y adopte medidas concretas ante esta crisis que afecta a gran parte del país.