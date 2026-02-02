Martes, 3 de Febrero 2026
Crisis en la infraestructura vial: el 36% de rutas nacionales en mal estado según Vialidad
Economía

Crisis en la infraestructura vial: el 36% de rutas nacionales en mal estado según Vialidad

El 30% de las rutas en La Rioja están en mal estado, lo que afecta la producción y el turismo. Urge una respuesta del gobierno para mejorar la infraestructura vial y evitar mayores pérdidas económicas.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 9 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La situación de las rutas nacionales en Argentina es crítica, con un 30 por ciento en mal estado y un 36 por ciento en condiciones regulares en La Rioja, según Emiliana McNamara, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Vialidad Nacional. La Ruta Nacional 33, conocida como "la ruleta rusa", y la Ruta 151 hacia Vaca Muerta son ejemplos de la falta de mantenimiento que afecta la seguridad vial.

McNamara también alertó sobre el impacto que esta problemática tiene en la producción y el turismo, además de los pasos fronterizos. Con el inminente aumento del combustible, que repercute en los impuestos para el mantenimiento de las rutas, la situación se vuelve más preocupante. La falta de inversión ha generado pérdidas económicas, despidos y un deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores, que llevan un año y medio con salarios congelados.

El reclamo por la urgente mejora de las rutas no solo busca garantizar la movilidad, sino también fomentar el desarrollo económico de diversas regiones. La comunidad espera que el gobierno nacional responda a sus demandas y adopte medidas concretas ante esta crisis que afecta a gran parte del país.

Etiquetas: la rioja gobierno nacional rutas nacionales infraestructura vial economía transporte
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1406 articles →

Artículos relacionados

Nuevo desembolso del FMI: Argentina se acerca a los USD 800 millones en pagos

La venta de ropa por kilo genera tensiones en La Rioja: un nuevo modelo de negocio en debate.

Aumento de tarifas de gas y luz: impacto en los hogares argentinos a partir de febrero
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar