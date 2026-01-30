Aumento de tarifas de gas y luz: impacto en los hogares argentinos a partir de febrero

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

A partir del 1º de febrero, los usuarios de La Rioja experimentarán un incremento del 2,55% en las tarifas eléctricas, como parte de la nueva política del Gobierno nacional que busca reducir los subsidios. Este ajuste se deriva de la aprobación del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que establece nuevos valores para la empresa TRANSNOA, que gestiona el transporte eléctrico en el Noroeste Argentino.

El incremento en el gas natural será aún más significativo, alcanzando un promedio del 16,86% en todo el país, un impacto que también se sentirá en La Rioja. Este aumento es parte de un proceso de ajuste que comenzó en 2024, cuando se registraron subas de hasta 300% en el costo del gas y 150% en la electricidad.

El Gobierno nacional justifica estas medidas como parte de la Revisión Quinquenal Tarifaria y la actualización por inflación, buscando ofrecer previsibilidad en el sistema energético. Sin embargo, los nuevos aumentos representan un nuevo golpe al bolsillo de los usuarios locales.