Viernes, 30 de Enero 2026
Aumento de tarifas de gas y luz: impacto en los hogares argentinos a partir de febrero
Economía

Aumento de tarifas de gas y luz: impacto en los hogares argentinos a partir de febrero

A partir del 1º de febrero, La Rioja sufrirá un aumento del 2,55% en las tarifas de electricidad, en un contexto de fuertes ajustes nacionales que afectan a todos los usuarios. Además, se incorpora la línea de interconexión Recreo–La Rioja al esquema tarifario, mejorando el abastecimiento eléctrico local.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 8 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

A partir del 1º de febrero, los usuarios de La Rioja experimentarán un incremento del 2,55% en las tarifas eléctricas, como parte de la nueva política del Gobierno nacional que busca reducir los subsidios. Este ajuste se deriva de la aprobación del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que establece nuevos valores para la empresa TRANSNOA, que gestiona el transporte eléctrico en el Noroeste Argentino.

El incremento en el gas natural será aún más significativo, alcanzando un promedio del 16,86% en todo el país, un impacto que también se sentirá en La Rioja. Este aumento es parte de un proceso de ajuste que comenzó en 2024, cuando se registraron subas de hasta 300% en el costo del gas y 150% en la electricidad.

El Gobierno nacional justifica estas medidas como parte de la Revisión Quinquenal Tarifaria y la actualización por inflación, buscando ofrecer previsibilidad en el sistema energético. Sin embargo, los nuevos aumentos representan un nuevo golpe al bolsillo de los usuarios locales.

Etiquetas: la rioja aumento tarifas gas electricidad gobierno nacional subsidios
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1365 articles →

Artículos relacionados

Facilitan pagos en Brasil: ahora se puede utilizar pesos desde una app

Simulador de plazos fijos: Compara el rendimiento de 29 bancos y elige mejor opción

Techint enfrenta desafíos en Vaca Muerta: costos y licitación complicada
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar