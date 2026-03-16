Aumento de nafta en La Rioja: precios superan los $1.850 en las estaciones de servicio

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El precio de la nafta en La Rioja ha superado los $1.850 tras un reciente aumento implementado desde el viernes. Este ajuste ya se refleja en varias estaciones de servicio de la ciudad, donde la nafta súper se ofrece a 1.879 pesos en una estación Axion Energy, y el precio de la nafta Quantium alcanza 2.149 pesos.

En las estaciones de YPF, como las ubicadas en Trento, Brígido y sobre la avenida Rivadavia, los nuevos precios son 1.886 pesos para la nafta súper y 2.056 pesos para la nafta Infinia. Por otro lado, el Diesel X10 se vende a 2.139 pesos, mientras que el Quantium Diesel llega a 2.189 pesos.

Estaciones de Refinor también han actualizado sus precios, con la nafta Premium Max a 2.038 pesos y la Súper Max a 1.862 pesos. Este incremento es parte de las actualizaciones periódicas de las petroleras en el país, afectando el costo final para los consumidores en la región.