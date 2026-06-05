Impulso al consumo: la CGT riojana respalda el regreso de los 'Chachos

La CGT provincial respalda la implementación de una cuasimoneda en La Rioja para activar el mercado interno y enfrentar la falta de fondos nacionales. La medida se analiza como un salvavidas para las economías locales en medio de la recesión.

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El triunvirato de la CGT provincial, encabezado por Daniel Mercado, ha manifestado su apoyo a la implementación de una cuasimoneda en La Rioja. Esta propuesta busca activar el mercado interno y servir como herramienta de emergencia ante la escasez de fondos provenientes de la Nación.

En un contexto económico complicado, marcado por la falta de transferencias para salarios, la idea del regreso de los «Chachos» —un bono de cancelación de deuda— ha tomado fuerza. A diferencia de su recepción inicial, hoy sectores sindicales consideran esta medida como una alternativa necesaria para proteger el poder adquisitivo de los empleados públicos.

Mercado, quien ocupa el cargo de secretario general de UPCN, recordó que en el pasado, la introducción de este bono fue bien recibida una vez en circulación, generando actividad económica local. Destacó que la característica cerrada de la moneda, al ser utilizada exclusivamente en la provincia, evita la fuga de capitales.

A pesar de su respaldo, Mercado advirtió sobre la necesidad de un respaldo sólido para garantizar el éxito de la medida. Actualmente, la propuesta está en análisis dentro de los despachos oficiales, mientras el sector sindical espera que el retorno de la cuasimoneda brinde un alivio ante la recesión económica nacional.