Jueves, 4 de Junio 2026
Economía

Aumento salarial en La Rioja: ¿Cómo afectará a los trabajadores locales?

El ministro de Hacienda, Fabián Blanco, confirmó que La Rioja evalúa un aumento salarial para el segundo semestre, condicionado a la recaudación de junio. Además, desmintió rumores sobre transferencias de fondos nacionales y destacó el impacto positivo de los "Chachos" en la economía local. La situación financiera se analizará a fin de mes.

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El ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Blanco, anunció que se están realizando proyecciones para un posible aumento salarial en el segundo semestre, aunque este dependerá del comportamiento de la recaudación provincial al finalizar el mes. En una rueda de prensa, el funcionario enfatizó la importancia de ser responsables ante la situación de estanflación que atraviesa el país.

Blanco desmintió rumores sobre la recepción de anticipos de coparticipación y Aportes del Tesoro Nacional, afirmando que no se ha recibido ningún adelanto. Criticó fuertemente las versiones que circulan, sugiriendo que hay una intención de generar malestar en la población. Además, refutó las críticas del diputado nacional Martín Menem sobre el manejo de los fondos, señalando que sus comentarios son tendenciosos y no reflejan la situación real de las transferencias desde enero.

El ministro también mencionó la vigencia de los “Chachos” como una herramienta clave para la reactivación económica, destacando su efecto positivo en el comercio local. Sin embargo, indicó que el futuro de las medidas de alivio económico se evaluará una vez que se disponga de información definitiva sobre los recursos provinciales al cierre del mes.

Etiquetas: la rioja aumento salarial gobierno provincial estanflación recaudación provincial chachos
TL;DR

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