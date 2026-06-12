Viernes, 12 de Junio 2026
Economía

Crisis en la construcción: la CGT La Rioja advierte sobre la protección de salarios

El sindicato de trabajadores de la construcción negocia con el gobierno provincial para proteger salarios ante la cuasimoneda y enfrenta una crisis de empleo formal en el sector. La Rioja se encuentra entre las tres provincias con mayor caída en la actividad, lo que ha llevado a muchos a la informalidad.

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La situación del sector de la construcción en La Rioja es crítica, con un marcado descenso en el empleo formal, posicionando a la provincia entre las tres jurisdicciones con mayor caída en este rubro a nivel nacional. El sindicato local ha reportado un severo desplome en la actividad registrada, lo que ha llevado a muchos trabajadores a la informalidad como única opción de subsistencia.

En medio de este panorama, la CGT ha iniciado negociaciones con el gobierno provincial para establecer beneficios que protejan el salario de los trabajadores ante la aparición de la cuasimoneda. Sebastián Di Fiori, representante del sindicato, destacó que se busca implementar un esquema de beneficios que incluya descuentos en alimentos y vestimenta, asegurando así que la moneda provincial tenga un valor real para las familias.

La central sindical también se ha manifestado en favor de un manejo transparente en las paritarias, tomando en cuenta los acuerdos nacionales. En los próximos días, la CGT convocará a un plenario para analizar la situación de manera conjunta y elevar una propuesta formal al ejecutivo. Di Fiori expresó su preocupación por la falta de respuestas a los reclamos enviados al gobierno nacional, especialmente en relación a las inversiones en obra pública, que no han visto avances significativos.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial obra pública negociaciones salariales construcción empleo formal
TL;DR

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