Jueves, 11 de Junio 2026
Economía

Vinos de La Rioja brillan en Vinexpo Explorer Mendoza 2026: una oportunidad única para la región

La Cámara Riojana de Bodegueras participa en Vinexpo Explorer Mendoza 2026, promoviendo más de 50 bodegas locales ante 25 compradores internacionales. Se destaca el interés por el Torrontés Riojano, buscando fortalecer exportaciones y vínculos comerciales.

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La participación de la Cámara Riojana de Bodegueras en las rondas de negocios de Vinexpo Explorer Mendoza 2026 busca potenciar la presencia internacional de los vinos de la provincia. Este evento reúne a más de 50 bodegas argentinas y 25 compradores internacionales, ofreciendo una plataforma para fortalecer vínculos comerciales y fomentar exportaciones en el sector vitivinícola.

El Gobierno de La Rioja actúa como sponsor oficial, financiando con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) un espacio destinado a la promoción de bodegas locales. La Dirección de Comercio Exterior colabora con ProMendoza en la articulación de acciones que buscan generar nuevas oportunidades para este sector clave de la economía provincial.

Durante las tres jornadas del evento, se realizan rondas de negocios, degustaciones y visitas a establecimientos productivos. La calidad del Torrontés Riojano ha suscitado un notable interés en mercados externos, destacando el potencial de los vinos de la provincia. Este encuentro representa una oportunidad para que las bodegas locales consoliden su presencia en nuevos mercados, mejorando su capacidad de exportación.

El objetivo es no solo posicionar a La Rioja como productora de vinos de calidad reconocida, sino también fortalecer la competitividad del sector y promover el desarrollo de las economías regionales, reflejando el compromiso de diversos actores en el ámbito vitivinícola.

Etiquetas: la rioja vino vinexpo explorer comercio exterior economía exportaciones
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