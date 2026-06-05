El Centro Comercial impulsa la campaña "Chachos" para fomentar el consumo en la provincia

El Centro Comercial de La Rioja respalda los bonos de cancelación de deuda, conocidos como "Chachos", como herramienta para reactivar el consumo. Destacan la necesidad de una emisión acotada y manejo responsable para evitar presiones inflacionarias. Si se implementa correctamente, podría fortalecer la economía local.

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En un contexto económico complicado, el Centro Comercial de La Rioja ha manifestado su apoyo a los bonos de cancelación de deuda, conocidos como "Chachos". La entidad considera que cumplir con las condiciones necesarias podría revitalizar la actividad comercial y contrarrestar la caída del consumo.

Los representantes del Centro Comercial han destacado que la falta de circulante ha impactado negativamente en la rentabilidad de los comercios minoristas. En este sentido, ven en los bonos una opción viable para "inyectar" actividad en el mercado interno. Según ellos, si se manejan adecuadamente, estos bonos pueden reactivar el consumo.

A pesar del respaldo, el Centro Comercial advierte que esta medida no debe ser vista como una solución mágica. Subrayan la necesidad de una emisión controlada para evitar presiones inflacionarias y enfatizan la importancia de un manejo responsable, asegurando la transparencia y previsibilidad del bono para mantener la confianza en la moneda provincial.

Los comerciantes enfrentan el reto de que el bono sea aceptado en la cadena de pagos, utilizándose no solo en transacciones cotidianas, sino también para cumplir obligaciones tributarias y de servicios. Si se implementa correctamente, esta iniciativa podría ofrecer un alivio temporal y contribuir a una base económica más sólida en La Rioja.