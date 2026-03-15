Domingo, 15 de Marzo 2026
Desafíos en Hacienda: Aumentos confirmados por Fabián Blanco en medio de críticas.
Economía

Desafíos en Hacienda: Aumentos confirmados por Fabián Blanco en medio de críticas.

Fabián Blanco, nuevo Ministro de Hacienda, enfrenta una complicada baja en los fondos de coparticipación en La Rioja. Se prevé una leve mejora en mayo y junio, pero la incertidumbre persiste.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El nuevo Ministro de Hacienda, Fabián Blanco, se enfrenta a importantes desafíos en medio de un contexto económico complicado. En sus declaraciones, destacó que La Rioja atraviesa una situación delicada, con una notable disminución en los fondos de coparticipación durante los primeros meses del año. Aseguró que en marzo y abril la situación no mejorará, y enfatizó la necesidad de prudencia al fijar aumentos, dada la variabilidad de la coparticipación federal.

Blanco, quien anteriormente se desempeñó como Secretario de Hacienda, señaló que la gestión del Gobernador priorizará servicios esenciales como salud, educación y seguridad. Sin embargo, expresó su preocupación por la escasez de recursos destinados a la obra pública, mencionando que los fondos necesarios no han sido enviados. A pesar de estas limitaciones, aseguró que la construcción de viviendas continuará, aunque con recursos limitados.

Se espera que la situación mejore en mayo y junio gracias a los vencimientos y pagos de impuestos, aunque persiste la incertidumbre sobre el impacto de la recesión en la recaudación. “Creemos que puede mejorar y aumentar, pero hay que ver cómo repercute esta recesión”, concluyó el Ministro.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial economía coparticipación fabián blanco obras públicas
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2297 articles →

Artículos relacionados

Inflación en La Rioja alcanza el 3,5% en febrero, un aumento preocupante respecto a la media nacional

Morosidad en escuelas privadas de La Rioja: cuotas aumentan hasta un 15%

Aumento de precios en combustibles: YPF y Axion marcan nuevos récords en La Rioja
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar