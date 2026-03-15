Desafíos en Hacienda: Aumentos confirmados por Fabián Blanco en medio de críticas.

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El nuevo Ministro de Hacienda, Fabián Blanco, se enfrenta a importantes desafíos en medio de un contexto económico complicado. En sus declaraciones, destacó que La Rioja atraviesa una situación delicada, con una notable disminución en los fondos de coparticipación durante los primeros meses del año. Aseguró que en marzo y abril la situación no mejorará, y enfatizó la necesidad de prudencia al fijar aumentos, dada la variabilidad de la coparticipación federal.

Blanco, quien anteriormente se desempeñó como Secretario de Hacienda, señaló que la gestión del Gobernador priorizará servicios esenciales como salud, educación y seguridad. Sin embargo, expresó su preocupación por la escasez de recursos destinados a la obra pública, mencionando que los fondos necesarios no han sido enviados. A pesar de estas limitaciones, aseguró que la construcción de viviendas continuará, aunque con recursos limitados.

Se espera que la situación mejore en mayo y junio gracias a los vencimientos y pagos de impuestos, aunque persiste la incertidumbre sobre el impacto de la recesión en la recaudación. “Creemos que puede mejorar y aumentar, pero hay que ver cómo repercute esta recesión”, concluyó el Ministro.