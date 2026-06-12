Retirados en La Rioja podrán acceder a nuevos servicios gracias a la Asociación 10 de Abril

La Asociación 10 de Abril presentó un proyecto de ley para integrar a efectivos retirados al sistema de servicios adicionales bajo la Jefatura de Policía, buscando mejorar su situación económica. Más de 200 retirados ya se interesaron en inscribirse. ¿Qué impacto tendrá esta propuesta en la calidad de vida de los exfuncionarios de seguridad?

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La Asociación 10 de Abril ha presentado un proyecto de ley en la Cámara de Diputados provincial para integrar a efectivos en situación de retiro al sistema de servicios adicionales, bajo la supervisión de la Jefatura de Policía. Esta iniciativa busca mejorar la situación económica de quienes han finalizado su etapa activa en las fuerzas de seguridad.

El presidente de la entidad, Carlos Herváez, señaló que la principal motivación detrás del proyecto es la insuficiencia de los haberes jubilatorios. Herváez explicó que el salario de los retirados no siempre es suficiente, lo que dificulta su reinserción en el sector privado de seguridad, donde las empresas han reducido sus contrataciones debido a la situación económica actual.

La propuesta incluye la creación de un Registro Voluntario de Retirados, lo que permitiría a los efectivos desempeñar tareas de seguridad adicional. Herváez aclaró que esta medida no tiene como objetivo descomprimir al personal activo, sino ofrecer una opción a quienes ya están fuera del servicio. Más de 200 efectivos retirados han manifestado su interés en inscribirse.

El proyecto ahora será evaluado por los legisladores, quienes determinarán su viabilidad para ser tratado en el recinto. Los impulsores confían en que, al ser un modelo ya exitoso en otras jurisdicciones, su implementación podría mejorar la calidad de vida de los retirados de la fuerza.