Sábado, 13 de Junio 2026
La Rioja

Proceso disciplinario contra Emilio Pagotto genera polémica en el Consejo de Abogados de La Rioja

El presidente del Consejo de Abogados, Francisco Brizuela Montenegro, defendió la actuación del Tribunal de Disciplina en el caso de Emilio Pagotto, quien enfrenta denuncias por incumplimiento ético. Explicó que las sanciones pueden incluir desde apercibimientos hasta la quita de matrícula, dependiendo de las pruebas. La controversia destaca la importancia de mantener la ética profesional en el ámbito judicial.

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Redacción Equipo Editorial
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Proceso disciplinario contra Emilio Pagotto genera polémica en el Consejo de Abogados de La Rioja
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El presidente del Consejo de Abogados, Francisco Brizuela Montenegro, defendió el accionar del Tribunal de Disciplina en relación a las denuncias contra el abogado Emilio Pagotto. Durante una conferencia, Brizuela Montenegro cuestionó la estrategia de defensa mediática adoptada por Pagotto, quien está siendo investigado por su desempeño profesional.

Brizuela Montenegro destacó la importancia de la transparencia institucional y negó cualquier animosidad hacia Pagotto, afirmando que el Consejo actúa solo ante incumplimientos éticos de los abogados. Subrayó que el Tribunal está compuesto por seis miembros elegidos por los matriculados y que opera conforme a sus facultades estatutarias.

El presidente lamentó que Pagotto optara por una estrategia de descalificación pública en lugar de aclarar su situación ante las autoridades. Afirmó que la falta de respuesta de Pagotto podría llevar a que la causa continúe su curso para asegurar que ningún abogado eluda la justicia mediante tácticas legales.

En cuanto a las sanciones, Brizuela Montenegro explicó que estas pueden incluir apercibimientos, suspensiones e incluso la quita de matrícula, dependiendo de las pruebas que presente el Tribunal. También mencionó el “Caso Saúl” como un ejemplo de la conducta que deben mantener los profesionales en el ámbito judicial.

Etiquetas: la rioja consejo de abogados tribunal de disciplina ética profesional emilio pagotto transparencia institucional
TL;DR

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