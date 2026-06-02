Aumenta el precio del gas envasado: garrafa de 10 kilos a $25.000 en La Rioja

Los precios del gas envasado en La Rioja han aumentado: la garrafa de 10 kilos ahora cuesta $25.000 y el tubo de 45 kilos subió a $95.000. Este ajuste llega en un contexto de creciente preocupación por el costo de vida, afectando a muchos hogares. La comunidad espera respuestas efectivas para garantizar el acceso a este servicio esencial.

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La distribuidora oficial de YPF en La Rioja ha implementado una nueva actualización en los precios del gas envasado, que ya está en vigor para los usuarios. Este cambio se produce en un contexto de creciente preocupación por el aumento del costo de vida, que afecta a numerosos hogares en la provincia.

Los nuevos precios establecidos son: la garrafa de 10 kilos a $25.000, el tubo de 15 kilos a $38.000, y el tubo de 45 kilos a $95.000. Es importante señalar que estos valores solo son aplicables a las compras realizadas directamente en la distribuidora, ya que el costo en comercios de cercanía puede ser superior debido a diferentes factores como logística y márgenes de comercialización.

La medida busca mitigar parte de los costos crecientes, aunque la aceptación de estos nuevos precios dependerá en gran medida de la reacción del público y del mercado local. La distribución de gas envasado es un tema crucial para la comunidad, especialmente en barrios donde el acceso a servicios esenciales se ve comprometido.

A medida que la situación económica avanza, la atención se dirige hacia cómo las autoridades locales y provinciales pueden responder a las necesidades de la población, asegurando que el gas envasado siga siendo accesible para todos.