Efemérides del 13 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 13 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 13 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 13 de junio de 2026

1562 – en la capitanía de Argentina (que en esa época formaba parte del virreinato del Perú), al pie de la cordillera de los Andes, a 1114 km al noroeste de Buenos Aires, el conquistador español Juan Jufré y Montesa y sus hombres fundan la aldea de San Juan.

– en la capitanía de Argentina (que en esa época formaba parte del virreinato del Perú), al pie de la cordillera de los Andes, a 1114 km al noroeste de Buenos Aires, el conquistador español Juan Jufré y Montesa y sus hombres fundan la aldea de San Juan. 1904 – en Argentina, el político Manuel Quintana es electo presidente mediante elecciones amañadas.

– en Argentina, el político Manuel Quintana es electo presidente mediante elecciones amañadas. 1905 – en Argentina comienzan grandes inundaciones, especialmente en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Chaco y Formosa.

– en Argentina comienzan grandes inundaciones, especialmente en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Chaco y Formosa. 1982 – en el extremo oriental de las islas Malvinas ―en el marco de la guerra de las Malvinas (1982)― los británicos vencen a los argentinos en las batallas del monte Desplome (una colina a 8 km al oeste de Puerto Argentino) y de la Cresta del Telégrafo (a 5 km al oeste de Puerto Argentino).

– en el extremo oriental de las islas Malvinas ―en el marco de la guerra de las Malvinas (1982)― los británicos vencen a los argentinos en las batallas del monte Desplome (una colina a 8 km al oeste de Puerto Argentino) y de la Cresta del Telégrafo (a 5 km al oeste de Puerto Argentino). 1982 – en el primer partido del fútbol de la Copa Mundial, la selección argentina de fútbol (defensora del título que ganó en 1978) pierde 1 a 0 de Bélgica por un gol de Erwin Vandenbergh.

– en el primer partido del fútbol de la Copa Mundial, la selección argentina de fútbol (defensora del título que ganó en 1978) pierde 1 a 0 de Bélgica por un gol de Erwin Vandenbergh. 2000 – Juan Pablo Barinaga, futbolista argentino.

– Juan Pablo Barinaga, futbolista argentino. 2002 – Abiel Osorio, futbolista argentino.

– Abiel Osorio, futbolista argentino. 2002 – Santiago Simón, futbolista argentino.

– Santiago Simón, futbolista argentino. 2021 – en medio de la pandemia por covid‑19 y luego de la cancelación de sede en Colombia y Argentina, comienza la Copa América 2020 con sede en Brasil.

– en medio de la pandemia por covid‑19 y luego de la cancelación de sede en Colombia y Argentina, comienza la Copa América 2020 con sede en Brasil. 2024 – en las cercanías de la localidad de Nueve de Julio, en la provincia de Corrientes (noreste de Argentina), desaparece Loan Peña, un niño de 5 años. Se investiga un posible caso de secuestro y trata infantil.

💡 ¿Sabías que...? El 13 de junio de 1966, la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió una decisión histórica en el caso Miranda v. Arizona, estableciendo que los sospechosos de un delito deben ser informados de sus derechos, incluyendo el derecho a permanecer en silencio y a tener un abogado presente durante el interrogatorio. Esta decisión condujo a la creación de las "Advertencias Miranda", que son una parte fundamental de los procedimientos policiales en Estados Unidos. Este fallo transformó la forma en que se realizan los interrogatorios policiales y ha tenido un impacto duradero en el sistema legal.

En el mundo: 13 de junio de 2026