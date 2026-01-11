Domecq advierte sobre el trilema económico que enfrenta Argentina en la actualidad

Esteban Domecq destaca un trilema en el programa económico del país, centrado en inflación, reservas y actividad, mientras el mercado observa la política cambiaria y la acumulación de dólares por parte del BCRA.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El economista Esteban Domecq, director de Invecq Consultora, ha alertado sobre un trilema que enfrenta el programa económico argentino, el cual involucra la inflación, las reservas y la actividad económica. A pesar de algunos avances en cuestiones fiscales y financieras, Domecq indica que el mercado permanece vigilante ante la política cambiaria.

Un aspecto crítico de esta situación es la capacidad del Banco Central (BCRA) para acumular dólares, un factor que influye en la estabilidad económica del país. La atención del mercado se centra en cómo estos elementos se interrelacionan y qué medidas se implementarán para abordar los desafíos actuales.