Domecq advierte sobre el trilema económico que enfrenta Argentina en la actualidad

El economista Esteban Domecq, director de Invecq Consultora, ha alertado sobre un trilema que enfrenta el programa económico argentino, el cual involucra la inflación, las reservas y la actividad económica. A pesar de algunos avances en cuestiones fiscales y financieras, Domecq indica que el mercado permanece vigilante ante la política cambiaria.
Un aspecto crítico de esta situación es la capacidad del Banco Central (BCRA) para acumular dólares, un factor que influye en la estabilidad económica del país. La atención del mercado se centra en cómo estos elementos se interrelacionan y qué medidas se implementarán para abordar los desafíos actuales.