Domingo, 11 de Enero 2026
Economía

Domecq advierte sobre el trilema económico que enfrenta Argentina en la actualidad

Esteban Domecq destaca un trilema en el programa económico del país, centrado en inflación, reservas y actividad, mientras el mercado observa la política cambiaria y la acumulación de dólares por parte del BCRA.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 15 h
Domecq advierte sobre el trilema económico que enfrenta Argentina en la actualidad
El economista Esteban Domecq, director de Invecq Consultora, ha alertado sobre un trilema que enfrenta el programa económico argentino, el cual involucra la inflación, las reservas y la actividad económica. A pesar de algunos avances en cuestiones fiscales y financieras, Domecq indica que el mercado permanece vigilante ante la política cambiaria.

Un aspecto crítico de esta situación es la capacidad del Banco Central (BCRA) para acumular dólares, un factor que influye en la estabilidad económica del país. La atención del mercado se centra en cómo estos elementos se interrelacionan y qué medidas se implementarán para abordar los desafíos actuales.

Etiquetas: argentina economía inflación banco central reservas política cambiaria
TL;DR

