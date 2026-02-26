Viernes, 27 de Febrero 2026
El dólar mayorista sigue en alza y alcanza un nuevo récord en La Rioja
Economía

El dólar mayorista sigue en alza y alcanza un nuevo récord en La Rioja

El dólar alcanzó un nuevo máximo superando los $1.400, con un volumen de operaciones de USD 213,1 millones. La volatilidad del mercado se intensifica, afectando las decisiones de compra.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 19 h
El dólar continuó su ascenso por tercer día consecutivo, alcanzando un nuevo récord por encima de los $1.400. Este aumento se produce en un contexto de compras oficiales de divisas que han apoyado las cotizaciones, además de una reducción en las tasas en pesos tras una licitación de bonos del Tesoro.

El volumen de operaciones del jueves fue notablemente menor, alcanzando solo USD 213,1 millones, menos de la mitad de los USD 495,9 millones del día anterior. El dólar mayorista subió nueve pesos, cerrando en $1.408, superando los $1.400 por primera vez desde febrero. En lo que va del mes, ha ajustado una baja de 39 pesos.

El Banco Central de la República Argentina estableció un techo para las bandas cambiarias en $1.605,40, lo que dejó al tipo de cambio oficial a 197,40 pesos por debajo de esa referencia. Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, indicó que el dólar mayorista ha acumulado una suba de 32 pesos en esta semana.

En el mercado minorista, el dólar finalizó en $1.425 para la venta en el Banco Nación, y el dólar blue mostró una volatilidad inusual, cerrando a $1.425 tras alcanzar un máximo intradiario de $1.450.

