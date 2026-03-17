16,000 fieles de La Rioja participan en la celebración del Cura Brochero en San Juan

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El Centro Evangelizador Cura Brochero fue el escenario de una emotiva festividad en honor al natalicio del “Santo de los Pobres”, donde alrededor de 16.000 fieles se congregaron en Chimbas. A pesar de la baja temperatura, el ambiente se mantuvo cálido gracias a la fe de los asistentes, que incluyó a niños, jóvenes y adultos. La celebración comenzó con una procesión que portaba una imagen venerada, acompañada de música y pañuelos al aire.

El Padre José Luis “Pepe” Fuentes ofreció palabras de aliento a la multitud, mientras que los cantos folklóricos resonaban, siendo “No te olvides de rezar al Santo Cura Brochero” uno de los más populares. En el altar dispuesto para la misa, el Monseñor Jorge Lozano dirigió el encuentro, enfatizando la importancia de la unidad familiar y el amor de Dios hacia sus fieles. Durante su sermón, Lozano recordó que, a pesar de la distancia, Dios siempre está presente y nunca abandona a sus hijos.

El evento incluyó oraciones por la salud y el bienestar, culminando con la tradicional “Imposición de los ponchos”, un ritual que simboliza la devoción de la comunidad hacia el Cura Brochero. Esta festividad se enmarca en el día litúrgico instituido por el Papa Francisco, que cierra una novena de ocho noches con miles de peregrinos presentes.