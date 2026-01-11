Acciones del Gobierno provincial para asegurar subsidios de energía a los riojanos

Desde enero, los hogares en La Rioja con consumo eléctrico superior a 300 kWh enfrentarán tarifas plenas, lo que incrementará las boletas. La provincia busca negociar excepciones ante el impacto.

El Gobierno de La Rioja ha expresado su preocupación ante el nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que comenzará a regir en enero. Este régimen, implementado por el Gobierno nacional, unifica los subsidios de energía eléctrica y gas a nivel nacional, incluyendo La Rioja. Los hogares que superen un consumo de 300 kWh mensuales deberán abonar la tarifa plena, lo que podría resultar en boletas más elevadas para muchas familias.

Remo Bolognesi, titular del Ente Único de Control de Privatizaciones (EUCOP), indicó que el subsidio estatal cubrirá solo el 50% del costo energético hasta el límite mencionado. En La Rioja, el consumo promedio de una familia oscila entre 450 y 600 kWh, lo que significa que un considerable porcentaje de consumo quedará sin subsidio.

Ante esta situación, la provincia buscará negociar una excepción que eleve el mínimo de consumo subsidiado de 300 a 450 kWh, argumentando las altas temperaturas de la región. Sin embargo, Bolognesi reconoció que la decisión final dependerá de las autoridades nacionales. Las facturas con los nuevos ajustes se enviarán a partir de febrero de 2026.