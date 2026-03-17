Martes, 17 de Marzo 2026
Aceleración pedagógica: nuevos recursos educativos llegan a Villa Unión
La Rioja

Aceleración pedagógica: nuevos recursos educativos llegan a Villa Unión

El Ministerio de Educación implementará en Villa Unión un programa de aceleración pedagógica para estudiantes secundarios con necesidades específicas, buscando reducir la deserción escolar y garantizar el derecho a la educación. La iniciativa, que ya mostró resultados positivos en Capital y Chilecito, busca integrar a alumnos de diversas realidades en un contexto educativo inclusivo.

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En Villa Unión, el Ministerio de Educación de la Provincia llevará a cabo una propuesta de aceleración pedagógica destinada a estudiantes del nivel secundario que necesitan apoyo para completar sus estudios. Esta iniciativa se implementará en una institución educativa local y busca integrar a alumnos con necesidades pedagógicas específicas, brindándoles un acompañamiento intensivo y una evaluación progresiva de sus aprendizajes.

La medida ya ha sido implementada en Capital y Chilecito, donde ha mostrado resultados positivos. Su objetivo es garantizar el derecho a la educación, promover la inclusión y asegurar la acreditación de contenidos en plazos adecuados. Los beneficiarios incluirán tanto a estudiantes de escuelas rurales como a aquellos que enfrentan dificultades en su trayectoria escolar.

El ministro de Educación, Ariel Martínez, enfatizó la importancia de estas políticas públicas, afirmando que el Estado debe asegurar el derecho a la educación de todos los estudiantes, sin importar su contexto. Destacó que este dispositivo es una herramienta valiosa que permitirá a más jóvenes acceder a una educación de calidad y finalizar el nivel secundario, contribuyendo así a reducir la deserción escolar.

Etiquetas: villa unión educación aceleración pedagógica ministerio de educación inclusión educativa la rioja
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