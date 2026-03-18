Aeropuerto de La Rioja en alerta: temor por despidos en el Servicio Meteorológico Nacional

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La delegación del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en La Rioja se encuentra en un estado de alerta ante rumores de un posible recorte masivo de personal. Este organismo es esencial para la seguridad aérea, y actualmente, 15 familias dependen de su funcionamiento. Sergio Morán, representante del SMN en el Aeropuerto local, expresó su preocupación, señalando que la inquietud ha crecido considerablemente en los últimos días.

El SMN en La Rioja cuenta con 15 trabajadores, de los cuales siete están en la Capital. Sin embargo, la situación a nivel federal es aún más preocupante, ya que se habla de posibles despidos que afectarían a cientos de agentes. Morán subrayó que algunos medios nacionales han informado sobre la posibilidad de despedir a 700 personas, lo que tendría un impacto devastador.

La principal preocupación radica en la operatividad del servicio y las consecuencias técnicas de una reducción de personal. Morán advirtió sobre el riesgo que esto representa para la calidad del servicio meteorológico a nivel nacional, afirmando que “con diez personas que nos saquen, imaginen la calidad del producto que va a salir”. En este contexto, el clima entre el personal del Aeropuerto es de total incertidumbre, a la espera de confirmaciones oficiales sobre la continuidad de sus empleos.