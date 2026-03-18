Miércoles, 18 de Marzo 2026
Aeropuerto de La Rioja en alerta: temor por despidos en el Servicio Meteorológico Nacional
La Rioja

Aeropuerto de La Rioja en alerta: temor por despidos en el Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional en La Rioja enfrenta un posible recorte de personal que podría afectar a 15 trabajadores locales y a la seguridad aérea en la región. Los rumores de despidos masivos a nivel federal generan preocupación entre los empleados, que esperan respuestas oficiales sobre sus puestos de trabajo. La incertidumbre crece, poniendo en riesgo la operatividad del servicio meteorológico en todo el país.

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La delegación del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en La Rioja se encuentra en un estado de alerta ante rumores de un posible recorte masivo de personal. Este organismo es esencial para la seguridad aérea, y actualmente, 15 familias dependen de su funcionamiento. Sergio Morán, representante del SMN en el Aeropuerto local, expresó su preocupación, señalando que la inquietud ha crecido considerablemente en los últimos días.

El SMN en La Rioja cuenta con 15 trabajadores, de los cuales siete están en la Capital. Sin embargo, la situación a nivel federal es aún más preocupante, ya que se habla de posibles despidos que afectarían a cientos de agentes. Morán subrayó que algunos medios nacionales han informado sobre la posibilidad de despedir a 700 personas, lo que tendría un impacto devastador.

La principal preocupación radica en la operatividad del servicio y las consecuencias técnicas de una reducción de personal. Morán advirtió sobre el riesgo que esto representa para la calidad del servicio meteorológico a nivel nacional, afirmando que “con diez personas que nos saquen, imaginen la calidad del producto que va a salir”. En este contexto, el clima entre el personal del Aeropuerto es de total incertidumbre, a la espera de confirmaciones oficiales sobre la continuidad de sus empleos.

Etiquetas: la rioja servicio meteorológico nacional recorte de personal seguridad aérea gobierno provincial
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