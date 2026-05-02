Beneficios para consumidores: La Rioja congela tarifas y reduce cuotas hasta 2026

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El Gobierno de La Rioja ha implementado nuevas medidas para proteger el poder adquisitivo de las familias frente a la situación económica del país. A partir del 1 de mayo y hasta el 31 de agosto de 2026, no habrá aumentos en las tarifas de servicios públicos provinciales, que incluyen energía eléctrica, agua potable, saneamiento, transporte urbano y conectividad.

El decreto firmado por el gobernador Ricardo Quintela también contempla una reducción del 20% en las cuotas de viviendas sociales administradas por la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo, manteniendo congelados los valores durante el mismo período. Se busca mitigar el impacto de los aumentos de costos en servicios esenciales, relacionados con decisiones de política económica nacional.

Además, se instruye a las empresas a asegurar la calidad y continuidad de los servicios, mientras que el Ministerio de Hacienda deberá realizar ajustes presupuestarios para garantizar la sostenibilidad del esquema. Quintela resaltó la importancia de hacerse cargo de los desafíos económicos y destacó el esfuerzo del Estado riojano para asegurar el acceso a servicios fundamentales.