Martes, 17 de Marzo 2026
Campaña solidaria de la Asamblea Feminista Permanente busca apoyo para tres niñas en La Rioja
La Rioja

Campaña solidaria de la Asamblea Feminista Permanente busca apoyo para tres niñas en La Rioja

La Asamblea Feminista Permanente de La Rioja impulsa una campaña para recolectar ropa e insumos destinados a tres menores en situación de vulnerabilidad. Se solicita la colaboración de la comunidad para ayudar a cubrir sus necesidades básicas.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 42 min 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Bajo el lema «Ni Una Menos», la Asamblea Feminista Permanente de La Rioja ha lanzado una campaña para recolectar ropa e insumos destinados a tres menores de edad de la ciudad. Dos varones de 7 y 11 años, y una niña de 3 años, son los beneficiarios de esta iniciativa, que surge ante la vulnerabilidad de su familia.

La organización hace un llamado a la solidaridad de los vecinos, solicitando donaciones de diversos artículos. Para quienes prefieran colaborar con aportes económicos, se ha habilitado una cuenta bancaria a nombre de Elizabeth Reinoso, con el Alias: elireinoso93, para centralizar la ayuda de manera transparente.

La comunidad ha respondido positivamente, con muchos vecinos acercándose a colaborar. Esta campaña no solo destaca la situación crítica de algunas familias, sino que también resalta la capacidad de respuesta y solidaridad del pueblo riojano. La asamblea invita a todos a unirse a este esfuerzo, subrayando la importancia del compromiso social en tiempos de crisis.

La situación de vulnerabilidad que enfrentan muchas familias en La Rioja pone de relieve la necesidad de iniciativas como esta, que buscan mitigar el impacto de la pobreza y la desigualdad en las infancias. La campaña continúa, con la esperanza de recolectar la mayor cantidad posible de insumos para los niños.

Etiquetas: la rioja asamblea feminista permanente recolección de ropa solidaridad vulnerabilidad infancias
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2355 articles →

Artículos relacionados

Colecta solidaria de la Asamblea Feminista Permanente: apoyo a la infancia en La Rioja

Vecinos de La Rioja se preparan para lluvias y tormentas intensas esta noche

Empleados del Vera Barros buscan respuestas tras despidos laborales en La Rioja
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar