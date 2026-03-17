Campaña solidaria de la Asamblea Feminista Permanente busca apoyo para tres niñas en La Rioja

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Bajo el lema «Ni Una Menos», la Asamblea Feminista Permanente de La Rioja ha lanzado una campaña para recolectar ropa e insumos destinados a tres menores de edad de la ciudad. Dos varones de 7 y 11 años, y una niña de 3 años, son los beneficiarios de esta iniciativa, que surge ante la vulnerabilidad de su familia.

La organización hace un llamado a la solidaridad de los vecinos, solicitando donaciones de diversos artículos. Para quienes prefieran colaborar con aportes económicos, se ha habilitado una cuenta bancaria a nombre de Elizabeth Reinoso, con el Alias: elireinoso93, para centralizar la ayuda de manera transparente.

La comunidad ha respondido positivamente, con muchos vecinos acercándose a colaborar. Esta campaña no solo destaca la situación crítica de algunas familias, sino que también resalta la capacidad de respuesta y solidaridad del pueblo riojano. La asamblea invita a todos a unirse a este esfuerzo, subrayando la importancia del compromiso social en tiempos de crisis.

La situación de vulnerabilidad que enfrentan muchas familias en La Rioja pone de relieve la necesidad de iniciativas como esta, que buscan mitigar el impacto de la pobreza y la desigualdad en las infancias. La campaña continúa, con la esperanza de recolectar la mayor cantidad posible de insumos para los niños.