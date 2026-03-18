Miércoles, 18 de Marzo 2026
Cientos de vecinos sin suministro eléctrico en La Rioja tras la tormenta del martes
La Rioja

Cientos de vecinos sin suministro eléctrico en La Rioja tras la tormenta del martes

Una fuerte tormenta dejó sin suministro eléctrico a barrios como Aguadita de Vargas y Vargas Unidos en la Capital. EDELAR trabaja para restablecer el servicio.

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La fuerte tormenta eléctrica que azotó la capital la noche del martes 17 de marzo provocó importantes fallas en el suministro eléctrico, según informó la empresa EDELAR. A primera hora del miércoles, se reportaron cortes totales en los barrios Aguadita de Vargas y Vargas Unidos, mientras que Agrupación Gaucha sufre interrupciones parciales.

El barrio Alta Rioja enfrenta la situación más crítica, con columnas caídas y cables cortados en las líneas de baja tensión. Además, la Ruta 25 presenta problemas en la línea de media tensión, afectando a la zona rural. A pesar de esto, el resto de la provincia opera con normalidad.

Las cuadrillas de EDELAR ya están en acción en los puntos más afectados, trabajando para restablecer el servicio lo más pronto posible. La empresa pide paciencia a los usuarios y recuerda que ante cualquier riesgo en la vía pública o falta de suministro, deben realizar un reclamo formal al número 0800-777-33352.

Etiquetas: la rioja edelar tormenta eléctrica fallas eléctricas barrio alta rioja ruta 25
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