Cierre de Drugstore Yoans: un duro revés para la gastronomía de La Rioja

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La comunidad de La Rioja lamenta el cierre definitivo de Drugstore Yoans, un comercio emblemático que operó durante 29 años en la capital provincial. Este local, famoso por sus clásicos panchos, no solo era un punto de venta, sino que se había convertido en un símbolo del centro de la ciudad.

El impacto de esta decisión se ha sentido profundamente, ya que muchos consideran que la desaparición de Yoans afecta la identidad cotidiana de la zona. Allegados al comercio han señalado que había logrado un lugar especial en el corazón de los habitantes de La Rioja.

La noticia se propagó rápidamente, reflejando el cariño que los clientes le tenían al local, considerado un sitio emblemático. Con el cierre de este clásico de la gastronomía al paso, se da fin a una etapa que dejó una huella difícil de reemplazar en la memoria colectiva y en la vida comercial de la ciudad.