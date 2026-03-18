Miércoles, 18 de Marzo 2026
Derrumbe en Chuquis activa protocolos de emergencia y preocupa a los vecinos
La Rioja

Derrumbe en Chuquis activa protocolos de emergencia y preocupa a los vecinos

En Chuquis, un derrumbe de una estructura antigua en la intersección de 17 de Abril y Roberto de la Vega ha llevado a un operativo de remoción de escombros. Se insta a transitar con precaución por la zona afectada.

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En Chuquis, un incidente reciente involucró el colapso de una estructura antigua en la intersección de las calles 17 de Abril y Roberto de la Vega. Las autoridades han intensificado los trabajos para remover los escombros y han solicitado a los vecinos y conductores que mantengan precaución al transitar por la zona afectada.

Personal de Defensa Civil está en el lugar evaluando los daños y despejando el área, ya que la estabilidad de los escombros es incierta. Por ello, el sector ha sido puesto bajo vigilancia para prevenir posibles accidentes adicionales.

Las autoridades locales han hecho un llamado a la colaboración de la comunidad, instando a circular con extrema precaución en el sector. Se reafirma el compromiso de las autoridades para normalizar la situación lo más pronto posible. Además, se han disculpado por las molestias ocasionadas por el corte parcial de tránsito y las restricciones de circulación, recomendando evitar el área hasta que se confirme su seguridad.

Etiquetas: chuquis accidentes remoción de escombros seguridad tránsito defensa civil
TL;DR

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