EDELAR implementa cambios para agilizar trámites en Sanagasta

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Las autoridades de Sanagasta se reunieron recientemente con representantes de EDELaR para discutir mejoras en los servicios eléctricos de la localidad. Se abordaron estrategias para optimizar la atención al cliente en la oficina comercial, con el objetivo de facilitar los trámites que los vecinos deben realizar.

Durante la reunión, se destacó la importancia de invertir en obras que beneficien el desarrollo productivo y turístico de la villa veraniega. Estas iniciativas buscan asegurar un servicio de calidad tanto para los habitantes como para los visitantes, en un contexto donde el crecimiento turístico es una prioridad.

La modernización de la oficina de EDELaR es parte de un plan integral que busca ofrecer mejores servicios en la región. Las autoridades enfatizaron la necesidad de adaptarse a las demandas de una población en crecimiento y diversificación, brindando atención eficiente y accesible.

Además, se resaltó la colaboración entre el sector público y privado, así como la participación de la comunidad para identificar necesidades. Este enfoque podría mejorar la calidad de vida de los sanagasteños y potenciar el atractivo turístico de la zona, consolidando a Sanagasta como un destino relevante.