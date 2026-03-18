Empleados estatales recibirán sus haberes el 18 de marzo en La Rioja

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El Banco Rioja procederá este miércoles 18 de marzo a acreditar los haberes de la quincenita a empleados estatales. Este pago incluye a varias organizaciones y dependencias, como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y el Concejo Deliberante Capital.

La iniciativa forma parte de las políticas del gobierno provincial, que busca garantizar el bienestar de los trabajadores estatales, esenciales para el funcionamiento de las instituciones públicas. La puntualidad en el pago de salarios es crucial para muchas familias, especialmente en un contexto económico complicado.

Desde el gobierno, se destaca la importancia de cumplir con los cronogramas de pago, lo que fortalece la confianza de los empleados y contribuye a la estabilidad económica de la región. Estos pagos no solo benefician a los trabajadores, sino que también inyectan recursos en la economía local, mostrando un compromiso con políticas inclusivas y sostenibles.

Se espera que la acreditación se realice sin inconvenientes, asegurando que los empleados estatales reciban sus salarios de manera oportuna, lo que refleja el compromiso del gobierno provincial con la transparencia en la gestión de recursos públicos.