Intensifican el despeje de veredas en La Rioja para mejorar la seguridad de peatones

La subsecretaria de Tránsito, Carolina Dáscola, anunció operativos para la remoción de motocicletas mal estacionadas en la ciudad de La Rioja. Esta medida tiene como objetivo principal asegurar que los peatones puedan transitar por las veredas sin obstáculos, contribuyendo así a la movilidad y seguridad vial en la localidad.

Dáscola explicó que antes de implementar sanciones, se llevó a cabo una campaña de concientización para informar a los vecinos sobre la importancia de mantener despejadas las áreas peatonales. "Una semana previa estuvimos informando a los vecinos, hay gente que entiende y otros que no", indicó la funcionaria, enfatizando el compromiso de la comunidad en esta tarea.

Las autoridades locales hicieron un llamado a los motociclistas para que utilicen los espacios designados para el estacionamiento, recordando que es fundamental dejar las veredas libres. "Pedimos que seamos conscientes que hay lugares donde estacionar las motos", concluyó Dáscola, afirmando que los controles seguirán para lograr un entorno urbano más ordenado y accesible.