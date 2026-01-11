Lunes, 12 de Enero 2026
La Rioja

La ruta más extensa de Sudamérica: un recorrido de 5.200 kilómetros que atraviesa La Rioja

La Ruta Nacional 40, que atraviesa La Rioja, es crucial para el turismo y la producción regional. A pesar de estar mayormente pavimentada, se aconseja precaución por el estado variable tras lluvias.

La ruta más extensa de Sudamérica: un recorrido de 5.200 kilómetros que atraviesa La Rioja
La Ruta Nacional 40 es la vía más extensa de América del Sur, con una longitud que supera los 5.200 kilómetros, abarcando desde La Quiaca en el norte hasta Cabo Vírgenes en el sur de Argentina. Este corredor conecta regiones de once provincias, incluyendo un importante tramo en La Rioja, que une localidades como Villa Unión, Guandacol, Nonogasta y áreas cercanas a Chilecito.

Históricamente, la ruta enfrentó desafíos como tramos de ripio y cortes frecuentes, lo que generó un notable aislamiento en las comunidades cercanas. Sin embargo, la mejora y pavimentación de la RN 40 la han convertido en un eje vital para el turismo y la producción en la región. A pesar de que en general se encuentra habilitada, se aconseja a los conductores tener precaución debido a la variabilidad en el estado de transitabilidad, especialmente después de lluvias intensas que pueden causar badenes, ondulaciones y acumulación de agua.

Actualmente, organismos viales están implementando trabajos de mantenimiento en la ruta, asegurando su funcionalidad y seguridad para los usuarios.

la rioja ruta nacional 40 turismo tránsito obras públicas producción
