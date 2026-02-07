Lluvias intensas en La Rioja capital: más de 15 milímetros sin incidentes reportados

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Las lluvias en la Capital riojana han superado los 15 milímetros, según informó el director de Defensa Civil, Juan Pablo Moreno. Las precipitaciones comenzaron en la noche y continúan durante la mañana, aunque hasta el momento no han generado situaciones graves. Moreno destacó que el monitoreo se mantiene en todo el territorio provincial y que los servicios operativos están en alerta ante cualquier eventualidad.

El funcionario indicó que en algunos parajes del interior se registraron acumulaciones aún mayores. En particular, en la intersección de San Nicolás de Bari y Manuel Belgrano, se observó una significativa acumulación de agua que dificulta la circulación, afectando tanto a vehículos como a peatones.

Moreno solicitó a la población y a los turistas que transiten con precaución, especialmente en rutas y áreas cercanas a cauces de agua. Además, advirtió que el pronóstico del tiempo sigue siendo inestable y se actualizará a lo largo del día, ya que aún hay probabilidades de más precipitaciones.