Ruta 141 permanecerá cerrada toda la noche: aviso a los conductores en La Rioja

Un corte preventivo en la Ruta 141 afectará el tránsito durante toda la noche, según informó la Dirección de Vialidad Provincial. Esta medida se enmarca en un nuevo informe que detalla el estado de las rutas provinciales, donde se identifican tramos intransitables y desvíos obligatorios.

El tramo que conecta Chepes con Caucete cuenta con un horario de circulación permitido de 7:00 a 19:00 horas. Las autoridades han instado a los conductores a planificar sus viajes dentro de este horario y a seguir la señalización y las indicaciones del personal de Vialidad y las fuerzas de seguridad.

Vialidad Nacional está realizando trabajos para reparar daños en la calzada y estabilizar banquinas erosionadas, lo cual es crucial para la seguridad de los viajeros. Las condiciones climáticas pueden influir en el estado de la ruta, lo que lleva a modificaciones en las restricciones de tránsito según la evolución de las obras.

Las autoridades continúan evaluando la situación y es esencial que la comunidad se mantenga informada sobre los cambios en las condiciones de circulación. Aunque los habitantes son conscientes de la importancia de estas obras, también expresan su preocupación por las molestias que generan los cortes y las restricciones.