Precaución en Ruta Nacional N° 60: condiciones complicadas entre Aimogasta y Villa Mazán

La Ruta Nacional N° 60, que conecta Aimogasta con Villa Mazán, se encuentra transitable, aunque se recomienda circular con precaución debido a la presencia de agua en badenes y banquinas. Este fenómeno requiere que los conductores extremen las medidas de seguridad al manejar.

En otro aspecto, el Río La Punta no presenta crecida en este momento, lo que contribuye a una mayor estabilidad en la zona. Maquinarias de Vialidad están trabajando en el área para garantizar la seguridad del tránsito y la normalización de la ruta.

Las autoridades provinciales enfatizan la importancia de seguir las recomendaciones de seguridad, especialmente en épocas de lluvia, cuando las condiciones del camino pueden cambiar rápidamente. La colaboración entre diferentes instituciones es crucial para mantener informada a la población sobre el estado de las rutas y asegurar un tránsito seguro en la región.