Vecinos de La Rioja se preparan para lluvias y tormentas intensas esta noche

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El Sistema Provincial de Emergencias La Rioja ha emitido un alerta preventivo por la posibilidad de lluvias aisladas, tormentas severas y viento en varias zonas de la provincia. Los departamentos afectados por el aviso de nivel amarillo incluyen a Vinchina, General Lamadrid, Famatina, Chilecito, San Blas de los Sauces, Arauco, Castro Barros, Sanagasta, Capital, Independencia y General Ángel Vicente Peñaloza.

Asimismo, el alerta por tormentas y vientos abarca a los departamentos de Chamical, General Belgrano, Juan Facundo Quiroga, General Ocampo, Rosario Vera Peñaloza y General San Martín. Aquí, Chamical, General Belgrano y General Ocampo tienen un alerta de nivel amarillo, mientras que Juan Facundo Quiroga, Rosario Vera Peñaloza y General San Martín se encuentran en nivel naranja.

Se prevén tormentas de diversas intensidades, algunas severas, con posibilidad de actividad eléctrica, granizo y fuertes precipitaciones en cortos períodos. Los vientos podrían alcanzar ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora. Este alerta estará vigente desde la noche de este lunes hasta la mañana del martes, siendo más probable la ocurrencia de estos fenómenos en la mañana.