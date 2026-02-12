Aumento del 30% en deudores alimentarios en La Rioja: detenciones recientes

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La jueza Gisela Flamini alertó sobre el notable incremento de causas por incumplimiento del deber alimentario en la provincia. Ante esta situación, la Justicia ha comenzado a implementar medidas más severas, incluyendo la privación de la libertad, en un esfuerzo por garantizar el bienestar de los niños afectados.

Flamini, quien dirige el Juzgado de Instrucción en Violencia de Género y Protección Integral de Menores N° 2, expresó su inquietud por el aumento de deudores alimentarios desde finales del año pasado. Los incumplimientos varían, abarcando desde personas desempleadas hasta quienes realizan pagos de forma irregular. La magistrada destacó la necesidad de buscar alternativas más estrictas para asegurar que se cumpla con esta responsabilidad.

En este contexto, se han registrado cinco detenciones por el incumplimiento de la cuota alimentaria, aunque solo dos de los detenidos comenzaron a pagar tras recuperar su libertad. La problemática afecta principalmente a las mujeres, quienes a menudo asumen la responsabilidad del cuidado y el sustento económico de los niños, lo que genera un desbalance significativo en sus vidas.

A pesar de los esfuerzos judiciales, Flamini subrayó las limitaciones del sistema para garantizar el ingreso efectivo de los pagos en los hogares, especialmente con el inicio del ciclo escolar a la vista.