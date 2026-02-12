Tragedia en Avenida Costanera: un motociclista pierde la vida en un accidente

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un trágico accidente tuvo lugar en la intersección de Avenida Costanera y Virgen India este jueves, donde un joven de 22 años, identificado como Máximo Nicolás Farias, perdió la vida tras chocar contra un poste de alumbrado público. El incidente ocurrió a las 05.35 horas, en el barrio Infantería II.

Farias, quien residía en el barrio Faldeo del Velasco Sur, conducía su motocicleta Honda Wave 110 cc al momento del accidente. A pesar de llevar puesto el casco protector, sufrió heridas graves que le costaron la vida poco después de ser ingresado en el hospital local, donde los médicos intentaron estabilizarlo.

Las autoridades y el personal de emergencias trabajaron en el lugar para determinar las causas del accidente, que ha generado una profunda consternación en la comunidad, uniendo a los vecinos en apoyo a la familia de Farias en este doloroso momento.